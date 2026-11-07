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Най-важното от България на 07.11.2026 г.

Най-важното от България на 07.11.2026 г.
Снимка: БТА

ТАРАЛЕЖ обобщава най-важното от родните новини, които се е случиха днес

Представянето на Бюджет 2027 в УНСС е неуважение към Народното събрание и към гражданите, които не са гласували за "Прогресивна България". Това заяви депутатът от ГЕРБ-СДС Даниел Митов.

Митов отправи остри критики към начина, по който правителството на Румен Радев представи финансовата рамка за следващата година.

"Това е малко като "априлски пленум през ноември". Събрал си собствения си актив, няма въпроси, ръководството докладва, публиката ръкопляска и одобрява", заяви той.

Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев излезе с официална позиция след възникналото напрежение около възможността част от осигурителните вноски за втория пенсионен стълб да бъдат пренасочени към НОИ. Той заяви, че подобна мярка не е включена в проекта на държавния бюджет за 2027 г.

Повод за реакцията стана телевизионен спор между Донев и депутата от "Демократична България" Божидар Божанов. По време на участието им Божанов заяви, че разполага с писмо на финансовия министър до Европейската комисия, в което се обсъжда временно пренасочване на част от осигурителните вноски към първия пенсионен стълб.

Телата на петима моряци са открити на борда на кораба "Wine Trader", който се намира във Варна за ремонт след инцидент в Черно море. Плавателният съд пострада при атака с дрон на 15 октомври в района на румънското крайбрежие. След инцидента корабът е бил транспортиран до Варна, където са започнали огледи и ремонтни дейности.

Именно при огледите на кораба са открити телата на петима души от екипажа. След атаката седем моряци бяха обявени за изчезнали, а други петима бяха спасени. Към момента няма информация за съдбата на останалите двама от издирваните членове на екипажа. Все още не се съобщават допълнителни подробности за обстоятелствата, при които са открити телата, както и за последващите действия на компетентните органи.

България е получила общо 245 231 834 евро като компенсация за предоставената на Украйна военна и военно-техническа помощ в периода от 2022 г. до октомври 2026 г. Това става ясно от писмен отговор на министъра на отбраната Димитър Стоянов на въпроси на депутата от "Демократична България" Ивайло Мирчев, публикуван на сайта на Народното събрание.

Според представените данни основната част от възстановените средства са получени по двустранни споразумения със съюзни държави.

По линия на тези споразумения България е получила 240 120 000 евро, а още 5 111 833,89 евро са постъпили чрез Европейския механизъм за подкрепа на мира (European Peace Facility - EPF).

Паметта на 214 български офицери и войници, погребани в българското военно гробище в село Цапари, край Битоля, беше почетена на Архангелова задушница. Българска делегация отдаде почит и на седемте български офицери, погребани в двора на местната църква "Св. Георги".

В рамките на възпоменателната церемония бяха поднесени венци и цветя пред паметника на българското военно гробище. След това в храма беше отслужена панихида в памет на загиналите български военнослужещи.

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