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Чочев спаси Лудогорец от загуба срещу 10 от ЦСКА 1948 в голяма драма

Чочев спаси Лудогорец от загуба срещу 10 от ЦСКА 1948 в голяма драма
Facebook/ CSKA 1948

"Червените" обърнаха "орлите" с човек по-малко, но не задържаха аванса си

Лудогорец и ЦСКА 1948 завършиха наравно 2:2 в интригуващ мач от 13-ия кръг на Първа лига. Головете в Разград паднаха през второто полувреме. В 51-ата минута Петър Станич изравни, а 20 по-късно "червените" останаха с човек по-малко, след като Емерсон Барбоса беше изгонен с втори жълт картон. Въпреки това гостите осъществиха пълен обрат, след като Атанас Илиев изравни в 79-ата минута, а Георги Русев се разписа две след това за 1:2. Ивайло Чочев спаси "орлите" от загуба в последните секунди на двубоя. 

Лудогорец остава на трето място след този мач с 30 точки. ЦСКА 1948 е четвърти с една по-малко. 

Първата добра възможност за гол се откри пред домакините едва в 37-ата секунда. Топката стигна до Кайо Видал, след като Петър Станич не успя да нанесе удар, но бразилецът не намери очертанията на вратата. В 17-ата минута опасен удар на Руан Круз с глава премина покрай вратата. Малко след това шут на Жул Мейер премина покрай вратата. 

В 31-ата минута Руан Круз отправи удар с глава след центриране на Ерик Маркус от свободен удар, но отново не намери целта.

Две минути преди края на първата част Лудогорец пропусна отличен шанс да поведе. Петър Станич изведе Ерик Маркус сам срещу вратаря Алекс Божев. Стражът обаче спаси удара на бразилеца. 

В 51-ата минута "орлите" поведоха. Ерик Маркус центрира в наказателното поле, където Дерой Дуарте свали топката към Петър Станич и сърбинът отблизо не сбърка

В 73-ата минута "червените" останаха с човек по-малко. Емерсон Барбоса получи втори жълт картон, след като се подхлъзна и игра с ръка. 

ЦСКА 1948 изравни в 79-ата минута. Атанас Илиев беше оставен непокрит на далечната греда и с глава реализира след центриране на Георги Русев. 

Само две минути след това "червените" направиха пълен обрат. Илиев изведе по отличен начин Русев, който се справи със Сон и с удар в долния ляв ъгъл вкара за 1:2. 

В осмата минута на добавеното време на мача Лудогорец стигна до гол. Ивайло Чочев изскочи пред Костадин Илиев и отблизо засече центриране отляво. 

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