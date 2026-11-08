Какви са възможностите пред Израел за съставяне на правителство след изборите?

Бившият началник на израелската армия Гади Айзенкот получи първата възможност да състави правителство след парламентарните избори на 27 октомври, които не излъчиха ясно мнозинство. Решението беше обявено от говорител на президента Ицхак Херцог, предаде Ройтерс.

Блокът на Айзенкот разполага с 48 места в 120-местния Кнесет, докато религиозно-националистическият лагер на досегашния премиер Бенямин Нетаняху има 53 депутати.

За парламентарно мнозинство са необходими поне 61 места, което поставя Израел пред сложни коалиционни преговори.

Ройтерс очертава пет възможни сценария за излизане от политическата криза.

Правителство на малцинството с подкрепа от арабските партии

Айзенкот може да опита да състави кабинет с партиите "Яшар", "Заедно", "Демократите" и "Израел – нашият дом", които имат общо 48 депутати.

Двете арабски формации "Раам" и "Обединеният списък" разполагат с още 19 места. Тяхната външна подкрепа би осигурила парламентарна опора от 67 депутати, без непременно да участват в управлението.

Подобно решение обаче среща политически пречки. Лидерът на "Израел – нашият дом" Авигдор Либерман многократно е отхвърлял възможността за правителство, зависещо от подкрепата на арабски партии.

Коалиция с ултраортодоксалните партии

Втората възможност е споразумение с двете ултраортодоксални формации, които разполагат с общо 13 места.

Така блокът на Айзенкот би достигнал минималното мнозинство от 61 депутати.

Основната пречка са разногласията около освобождаването на ултраортодоксалните учащи в религиозни семинарии от задължителна военна служба.

Въпреки досегашната си твърда позиция по въпроса, Либерман заяви готовност за компромис.

"Не може да имате всичко", каза той пред свои привърженици.

Правителство на националното единство

Друг сценарий е създаването на широка коалиция между "Яшар", "Заедно", "Израел – нашият дом" и "Ликуд" на Нетаняху.

Подобно правителство би имало 67 места в парламента, но ще изисква сериозни политически отстъпки.

Айзенкот и неговите съюзници изградиха предизборната си кампания около обещанието да отстранят Нетаняху от власт. От своя страна, досегашният премиер би трябвало да се раздели с част от традиционните си коалиционни партньори.

Нетаняху получава втори шанс

Ако Айзенкот не успее да състави правителство, президентът Херцог може да възложи мандата на Бенямин Нетаняху.

Неговият блок разполага с 53 депутати и ще трябва да търси допълнителна подкрепа от други парламентарни формации.

Нетаняху вече е успявал да привлича представители от противниковия политически лагер, но настоящото разпределение на местата прави подобен сценарий сложен.

Нови парламентарни избори

Ако нито един от водещите кандидати не успее да състави кабинет, Кнесетът може да предложи друг политик за премиер.

Процедурата може да продължи около 100 дни, след което при липса на успешно съставено правителство ще се стигне до нови избори.

Айзенкот разполага с първоначален срок от 28 дни, който може да бъде удължен с още 14 дни, за да договори парламентарна подкрепа.

Президентът Ицхак Херцог вече призова политическите сили да направят всичко възможно за избягване на пореден парламентарен вот и да подходят към преговорите без предварителни ограничения.