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Близо 150 000 души протестираха във Франция срещу скъпия живот и проблемите в образованието

Близо 150 000 души протестираха във Франция срещу скъпия живот и проблемите в образованието
Снимка: AP/БТА

Четвъртият пореден уикенд на демонстрации доведе до сблъсъци в няколко големи града и стотици арести, а синдикатите обявиха нови стачки за вторник

Около 146 000 души са участвали в протестите във Франция в събота, съобщи Министерството на вътрешните работи, цитирано от световните агенции. Това е четвъртият пореден уикенд на масови демонстрации, като броят на участниците е значително по-нисък в сравнение с предходната събота, когато оценките варираха между 320 000 и 500 000 души.

Организаторите, сред които синдикални и студентски организации, посочиха по-висока оценка - около 250 000 участници. Демонстрациите бяха насочени срещу поскъпването на живота и проблемите във френската образователна система.

Според вътрешното министерство в редица големи градове, сред които Тулуза, Марсилия, Лион, Бордо и Страсбург, са възникнали безредици и инциденти. В Париж основното шествие е преминало спокойно, но по-късно вечерта напрежението се е изострило, като са били забелязани облаци сълзотворен газ и пожари.

От министерството отбелязаха, че синдикатите са имали по-ограничено участие в организацията на демонстрациите, а за много от проявите не е било подадено предварително уведомление.

Към 19:00 часа местно време са били извършени 360 ареста в цялата страна, а близо 40 000 души са били проверени превантивно, особено в районите на железопътните гари.

По-рано министърът на вътрешните работи Лоран Нунес съобщи, че за охрана на протестите са мобилизирани 70 000 служители на силите за сигурност. Властите са предвидили и използването на бронирани автомобили и водни оръдия. Нунес предупреди, че полицията ще реагира твърдо при безредици и грабежи.

В Париж група от около 200 души е нападнала служители на реда след края на демонстрацията, съобщи полицейската префектура. Сблъсъците са започнали след задържането на мъж, който запалил контейнер за отпадъци. Според префектурата в столицата са били задържани общо 15 души, а над 5800 са били проверени. По официални данни в парижкото шествие са участвали около 46 000 души.

В Бордо отделни участници са замеряли силите за сигурност с предмети, съобщи местната полицейска префектура. Заради ситуацията е бил въведен полицейски час за непридружавани непълнолетни – от 20:00 часа в събота до 07:00 часа в неделя.

В Лион също са се състояли неразрешени събирания, при които полицията е използвала сълзотворен газ, съобщиха местни медии.

Френски медии съобщиха и за задържането на двама координатори на движението "Жълти жилетки" в Париж. Обявеното от движението събиране на площад "Конкорд" не е получило предварително разрешение, но въпреки това там са се събрали демонстранти.

За разлика от него синдикалното шествие в столицата е било разрешено. Телевизионни кадри показаха участници, които по обяд пеели, танцували и свирели на площад "Република", откъдето започнала демонстрацията.

Нов протестен ден е планиран за вторник. Организации, представляващи служителите във френския образователен сектор, призоваха за национална стачка и демонстрации във висшето образование и научните изследвания. Според тях досегашните предложения на правителството, включително увеличаването на персонала, не са достатъчни.

Студентските организации също заявиха намерение да продължат протестните действия. "Младите хора остават решителни и разгневени", заяви Манон Море, генерален секретар на студентския синдикат ЮНЕФ (UNEF).

През изминалата седмица във Франция имаше и други блокади и демонстрации. В мащабната стачка в четвъртък са участвали над 500 000 души според вътрешното министерство, докато синдикалната конфедерация Се Же Те (CGT) оценява броя им на близо 1,6 милиона.

В отговор на протестната вълна премиерът Себастиен Льокорню планира за понеделник конференция за социален диалог с представители на работниците и работодателите. Предвидени са и разговори с представители на учениците и студентите.

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