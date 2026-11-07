Кутев за бюджета: Искаме по-високи доходи, но не на всяка цена

Депутатите от "Прогресивна България" ще подкрепят държавния бюджет за 2027 г., въпреки че са необходими по-смели реформи за ограничаване на бюджетния дефицит и натрупването на нов дълг. Това заяви председателят на парламентарната комисия по култура и медии Антон Кутев по БНТ.

Според него основната задача пред управляващите е да намерят баланс между финансовата стабилност, социалните плащания и икономическия растеж.

"Няма съмнение, че бюджетът е ключовият политически документ и той ще бъде подкрепен от депутатите на "Прогресивна България", заяви Кутев.

Той подчерта, че ограничаването на бюджетния дефицит и държавния дълг не бива да се осъществява за сметка на доходите на гражданите.

"Голямата задача е да ограничим дефицита и дълга, без да намаляваме социалните разходи. Продължаваме да увеличаваме пенсиите и доходите, но не можем да го правим с темпове, които водят до натрупване на десетки милиарди нов дълг", посочи той.

Кутев предупреди, че прекомерното увеличаване на публичните разходи може да доведе до сериозно нарастване на задлъжнялостта на държавата. По думите му повишаването на пенсиите и доходите трябва да бъде съобразено с възможностите на бюджета и перспективите за икономически растеж.

Председателят на парламентарната комисия по култура и медии призна, че лично е очаквал по-решителни действия за промяна на начина, по който функционират държавните финанси.

Според него настоящият проектобюджет трудно може да доведе до съществени структурни реформи, въпреки необходимостта от такива.

Изказването му очертава позицията на "Прогресивна България" в предстоящите парламентарни дебати - подкрепа за финансовата рамка, съчетана с настояване за по-устойчиво управление на публичните средства.

Основният въпрос според Кутев остава как държавата да продължи да повишава доходите и пенсиите, без това да води до прекомерен дефицит и натрупване на нов дълг.

Проектобюджетът за 2027 г. предстои да бъде обсъждан в Народното събрание, където ще станат ясни и конкретните позиции на парламентарните групи по заложените финансови параметри.