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Българка е била на метри от стрелбата в Краков: "Никога не съм очаквала подобно нещо"

Българка е била на метри от стрелбата в Краков: "Никога не съм очаквала подобно нещо"
стопкадър/нова

Шестима души са загинали, а 16 са ранени при нападението в центъра на полския град. Българки, живеещи в Полша, разказаха за шока след трагедията

Българка е била само на метри от мястото на смъртоносната стрелба в центъра на полския град Краков, при която по информация на NOVA са загинали шестима души, а други 16 са ранени. Нападението е извършено на 7 ноември в района на Главния пазарен площад – едно от най-посещаваните места в града.

Проф. Ана Кочева от Българската академия на науките разказа пред NOVA, че по време на трагичните събития се е намирала в шоколатерия в непосредствена близост до мястото на нападението.

"Всеки ден минавам по този път, където вчера се случиха тези трагични събития. А вчера бях на метри от мястото, в една шоколатерия“, обясни тя.

Проф. Кочева обърна внимание и на предстоящия Ден на независимостта на Полша, който се отбелязва на 11 ноември. Според нея близостта на двете събития поражда въпроси, макар да няма потвърдена връзка между нападението и националния празник.

За преживяното в Краков разказа и българката Кристияна Нанева, която живее в Полша. Тя описа централната част на града като изключително оживено място, посещавано ежедневно от множество туристи и местни жители.

"Краков е много туристически град и винаги, по всяко време, независимо дали е през седмицата или през уикенда, центърът е изключително пълен с туристи и жители“, посочи Нанева.

По думите ѝ нападателят е 24-годишен мъж, за когото се появяват твърдения, че е свързан с крайнодесни и ултранационалистически възгледи. Нанева уточни, че към момента на разговора причините за стрелбата не са изяснени.

Тя разказа и за информация, според която полицията е открила телата на родителите и сестрата на заподозрения в жилището, където той е живеел. Предположението, че убийствата са извършени преди нападението в Краков, не е представено като официално потвърдено заключение.

Според описанието на Нанева стрелецът е пристигнал с автомобил в района на Главния пазарен площад, спрял е и малко след това са проехтели първите изстрели.

Българката се позова на разпространени в интернет видеозаписи, на които според нея се вижда как нападателят продължава да се движи през площада към църквата "Мариацки“, а впоследствие по улица в посока замъка "Вавел“.

По думите ѝ по време на преследването мъжът е продължил да стреля, а при последвалата престрелка са били ранени двама полицейски служители. Един от тях е успял да обезоръжи нападателя, въпреки че самият той е бил прострелян.

Нанева съобщи, че двамата полицаи са в тежко състояние, а предполагаемият извършител е жив и се намира в болница в Краков. Тези подробности са част от нейния разказ и не са независимо потвърдени в предоставената информация.

Българката разкри още, че по време на стрелбата в центъра на града е имало българска майка с дете, които по думите ѝ са в безопасност.

"Една от причините да живеем в Полша е, че това е една изключително чиста и безопасна страна. И да се случи нещо такова в град като Краков, е просто абсолютно непонятно“, заяви Нанева.

За шока сред жителите на града говори и Маринела Колева, която живее в Краков от осем години. Тя определи случилото се като безпрецедентно и подчерта, че досега не е изпитвала подобно чувство на несигурност.

"Никога не съм се чувствала застрашена и силно се надявам това да остане така, след като шокът от вчера премине“, сподели тя.

Според Колева никой от хората в обкръжението ѝ не е очаквал подобно нападение в града.

Разказите на трите българки разкриват тревогата след стрелбата в един от най-популярните туристически центрове на Полша. Причините за нападението и всички обстоятелства около действията на извършителя остават въпроси, за които е необходимо официално потвърждение от разследващите органи.

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