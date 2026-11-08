Атанасов: Страхът от войната беше използван, за да се влияе на изборите

Страхът от разрастване на войната в Черно море е бил използван като инструмент за политическо влияние по време на президентските избори. Това заяви заместник-председателят на Народното събрание и депутат от "Демократична България" ген. Атанас Атанасов пред БНТ.

Според него противопоставянето между войната и мира е изиграло съществена роля за резултата от балотажа, като е повлияло върху нагласите и активността на различни групи избиратели.

Атанасов обвини предизборния щаб на Илияна Йотова и подкрепящите я политически сили, че са използвали опасенията на гражданите от военен конфликт, за да постигнат политическо предимство.

"Това беше една успешна спекулация от страна на щаба на Йотова, изобщо на социалистическите сили, с нагнетяването на страх", заяви той.

По думите му темите за дроновете и атакуваните кораби в Черно море са допринесли за създаването на усещане за непосредствена военна заплаха за България.

"Страхът беше използван, че войната вече е на нашите граници. Темата с дроновете и потопените кораби беше част също от нагнетяването на страха в българските граждани", коментира Атанасов.

Той изрази убеждението си, че зад нагнетяването на напрежението стоят руските служби, като определи случилото се като операция за въздействие върху обществените нагласи.

Според депутата ударите по търговски кораби в Черно море са имали не само военни, но и политически и икономически цели. Атанасов смята, че действията са били насочени към затрудняване на корабоплаването, повишаване на застрахователните разходи и оказване на влияние върху изборния процес.

Той посочи, че напрежението е могло да мобилизира част от русофилски настроените избиратели, докато сред проевропейските граждани опасенията от война според него са оказали отрицателно влияние върху избирателната активност.

Атанасов разкритикува и позицията на българското правителство по въпросите за произхода на дроновете и атаките в Черно море.

"Това е проблематично за образа на България пред нашите партньори в НАТО и в Европейския съюз", заяви той.

В анализа си за резултатите от президентските избори депутатът призна, че демократичните и опозиционните сили не са постигнали необходимото обединение, за да спечелят вота.

Според него консолидацията е достигнала определено равнище, но е останала недостатъчна. Той уточни, че не е участвал в предизборния щаб и не е предлагал кандидатпрезидентска двойка.

Атанасов припомни, че още преди повече от година е предложил проевропейските политически сили да обсъдят общ механизъм за излъчване на кандидати, включително чрез предварителни избори.

По думите му назначаването на Андрей Гюров за служебен министър-председател е променило първоначалните намерения, тъй като го е поставило сред възможните кандидати за президентския пост.

Освен изборните резултати Атанасов коментира и бюджетната политика на правителството, която определи като "социалистически бюджет".

Той отправи критики към планираното ново държавно задлъжняване и идеите за създаване на държавни предприятия, като направи исторически паралел с управлението на Жан Виденов.

Депутатът постави въпроса за предназначението на част от предвидения дълг в размер на 9 млрд. евро. Според него не е ясно за какво ще бъдат използвани около 3 млрд. евро от тази сума.

Атанасов коментира и спора около обсъжданото използване на средства от втория пенсионен стълб. Той отхвърли внушенията, че защитава интересите на частни пенсионни фондове, и обвини управляващите, че отклоняват вниманието от същността на предложението.

Според него обсъждането на подобна мярка напомня за подходи, свързани с национализиране на частна собственост.

Сериозни опасения депутатът изрази и за процедурата по избор на нов Висш съдебен съвет, като заяви, че разполага с информация за опити за политическо влияние върху бъдещия му състав.

"В Министерския съвет директно кадруват кои да бъдат избрани за членове на Висшия съдебен съвет, но не само да бъдат избрани, а и да бъдат послушни", заяви Атанасов.

Той подчерта, че настоящият състав на съвета трябва да бъде сменен, но предупреди, че изборът на нови членове не бива да води до подмяна на едни политически зависимости с други.

Изказванията на Атанасов очертават критичната му позиция към управляващите по три основни теми – влиянието върху президентските избори, финансовата политика на кабинета и независимостта на съдебната власт.

Твърденията му за предполагаема операция на руските служби и за политическа намеса при избора на нов ВСС представляват негови обвинения, за които в интервюто не са представени публично проверими доказателства.