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Европейската комисия потвърди: България се е присъединила към общата декларация за Украйна

Европейската комисия потвърди: България се е присъединила към общата декларация за Украйна
АП/БТА

Кая Калас потвърди участието на страната ни в позицията на ЕС, но остави на българските институции да обяснят дали са изразили резерви към текста

Европейската комисия потвърди, че България се е присъединила към общото изявление за Украйна, представено на 23 септември 2026 г. в Ню Йорк преди заседанието на Съвета за сигурност на ООН.

Това става ясно от писмен отговор на заместник-председателя на Европейската комисия Кая Калас от 6 ноември на въпрос, отправен от българските евродепутати Радан Кънев, Никола Минчев и Христо Петров.

Изявлението, представено от Калас от името на Европейския съюз, неговите 27 държави членки и партньорски страни, призовава Русия незабавно да прекрати агресията срещу Украйна и да приеме безусловно прекратяване на огъня.

В документа се настоява и за започване на преговори за справедлив и траен мир, както и за гарантиране на свободното корабоплаване в Черно море.

Отговорът на Европейската комисия идва след противоречивите позиции на българските институции относно участието на страната ни в декларацията.

Министерството на външните работи потвърди присъединяването на България към общата позиция, докато президентът Илияна Йотова се разграничи от нея.

Йотова заяви, че българската страна не е имала възможност да изрази резервите си и че предложенията за промени в текста не са били приети.

Темата предизвика политически спор и в Народното събрание, където от "Демократична България" поискаха изслушване на външния министър.

Тримата евродепутати поискаха от Европейската комисия да уточни по какъв официален канал България е потвърдила подкрепата си и дали е представила възражения или предложения за редакции.

В отговора си Кая Калас потвърждава присъединяването на страната ни, но насочва въпросите за конкретните действия на българските власти към компетентните национални институции.

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