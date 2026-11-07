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Студенти срещу властта и опозицията: Протестът в Тирана прерасна в сблъсъци

Студенти срещу властта и опозицията: Протестът в Тирана прерасна в сблъсъци
БТА/АП

Полицията използва сълзотворен газ и лютив спрей, след като демонстранти започнаха да хвърлят камъни и запалени кошчета. Студентите се противопоставиха и на опитите на опозицията да се включи в протеста

Напрежението в албанската столица Тирана ескалира, след като студентска демонстрация пред Министерството на образованието прерасна в сблъсъци с полицията. Протестиращи запалиха кошчета за боклук и ги изблъскаха към служителите на реда, съобщава БТА, позовавайки се на албанската информационна агенция АТА.

По време на безредиците демонстранти започнаха да хвърлят различни предмети срещу полицаите, които отговориха с лютив спрей и сълзотворен газ.

Ситуацията се изостри допълнително, след като маскирани лица започнаха да замерят полицейските служители с камъни. На мястото бяха разположени и водни оръдия, които да бъдат използвани при необходимост за разпръскване на протестиращите.

Демонстрацията първоначално беше организирана от студенти, недоволни от условията във висшето образование. Впоследствие обаче възникна напрежение и между самите участници, след като представители и привърженици на опозиционната Демократическа партия направиха опит да се присъединят към митинга.

Студентите се противопоставиха на участието на политически партии в демонстрацията, като се опитаха да попречат на поддръжниците на бившия премиер и президент Сали Бериша да се включат в протеста.

Част от младежите издигнаха плакат с надпис "Рама в затвора, Бериша в затвора", с който изразиха недоволството си както от управляващите, така и от опозицията.

Ден по-рано лидерът на Демократическата партия Сали Бериша призова гражданите да се присъединят към студентската демонстрация. Той определи успеха на протестите като изключително важен за бъдещето на Албания.

Студентското недоволство в страната започна на 13 октомври, когато младежи излязоха по улиците на Тирана с искания за подобряване на условията в университетите, намаляване на финансовата тежест на висшето образование и осигуряване на по-добри възможности за професионална реализация след дипломирането.

Сред основните причини за протестите са високите разходи за обучение, недостатъчната финансова подкрепа за студентите и ограничените перспективи за работа.

Постепенно демонстрациите прераснаха в по-широко антиправителствено движение, като част от участниците започнаха да настояват за оставката на премиера Еди Рама и съставянето на техническо правителство.

През последните седмици протестите бяха съпроводени от сблъсъци с полицията, палежи и нанесени щети по обществени сгради и търговски обекти. По информация на БТА стотици участници са били задържани по време на предходните демонстрации.

Опозиционната Демократическа партия също организира серия от антиправителствени протести по-рано през годината с искания за оставка на кабинета, сформиране на преходно правителство и провеждане на свободни избори.

Последните събития в Тирана показват задълбочаващо се напрежение не само между протестиращите и властите, но и между студентското движение и политическата опозиция. Младежите настояват исканията им да останат независими от партийните интереси.

Към момента няма потвърдена информация за броя на пострадалите или задържаните при сблъсъците на 7 ноември.

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