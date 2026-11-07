Александър Стоянов получи признание на церемонията "Будител на годината"

Александър Стоянов сподели в социалните мрежи снимка от церемонията "Будител на годината 2026", организирана от Българското национално радио (БНР). На кадъра той позира с грамота от инициативата и сертификат, свързан с "Морена гора".

В публикация във Facebook Стоянов изрази благодарността си към хората, които са го подкрепили.

"Огромна чест и отговорност! Благодаря на всички за подкрепата и за прекрасните пожелания!", написа той.

На снимката се вижда грамота с името на Александър Стоянов и надпис "Будител на годината 2026". Той държи и сертификат за "Морена гора", както и символичен предмет, получен по време на събитието.

Инициативата "Будител на годината" на БНР е посветена на хора, чиито действия и общественополезни каузи допринасят за положителна промяна в обществото.

Публикацията на Стоянов показва, че участието му в церемонията е било значим момент за него, като самият той определя признанието не само като чест, но и като отговорност.