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Борусия Дортмунд взе своето срещу "елфите" на Лукас Петков

Борусия Дортмунд взе своето срещу "елфите" на Лукас Петков
AP/БТА

РБ Лайпциг разби Аугсбург у дома

Борусия Дортмунд победи Елферсберг на Лукас Петков с 2:1 у дома. Двубоят беше от 9-ия кръг на Бундеслигата. Българският национал започна като титуляр за "елфите" и остана на терена през целия мач. 

"Жълто-черните" поведоха в 55-ата минута с гол на Феликс Нмеча. В 71-ата отново германският национал удвои преднината на своя отбор. 

Елферсберг върна един гол в 81-ата минута чрез Ноел Футкеу, но гостите нямаха сили за поведе. 

Борусия събра 21 точки след днешния си успех и заема второ място във временото класиране с по-лоша голова разлика от лидера Байерн. "Елфите" са седми с 13 точки. 

В друг мач от днес РБ Лайпциг разби Аугсбург с 5:2 у дома. Баварците поведоха още във 2-ата минута с гол на Антон Каде. "Биковете" направиха пълен обрат до полувремето. В 33-ата минута Езекиел Банзузи изравни. Две след това Кристофър Нкунку даде аванс на своя отбор. В добавеното време на първата част Давид Раум се разписа за 3:1. 

След час игра Ромуло беше вкара четвърти гол за домакините. В 66-ата минута Кристоф Баумгартнер беше точен за 5:1. Крайния резултат оформи Учена Угунду в последните минути на двубоя. 

След този мач Лайпциг събра 18 точки и заема трето място във временното класиране. Аугсбург е 12-и с девет точки. 

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