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Ферстапен най-бърз в последната тренировка в Бразилия

Ферстапен най-бърз в последната тренировка в Бразилия
AP/БТА

След него се нареди Кими Антонели

Пилотът на Ред Бул Макс Ферстапен записа най-добра обиколка в последната свободна тренировка от Формула 1 в Бразилия, побеждавайки новия световен шампион Андреа Кими Антонели. Нидерландецът постигна време 1:11.622 минути и бе с 0.025 секунди по-бърз от състезателя на Мерцедес.

Ландо Норис от Макларън бе трети, а Джордж  Ръсел класира втория болид на Мерцедес на четвъртото място. Седемкратният световен шампион Люис Хамилтън, който кара за Ферари, бе едва 12-и при над секунда пасив от Ферстапен.

По-рано организаторите уведомиха няколко състезатели, че ще бъдат наказани с позиции в неделната надпревара заради промени в задвижващите системи. Ферстапен и съотборниците във Ферари Хамилтън и Шарл Льоклер попаднаха в дългия списък със санкционирани. 

Нидерландецът със сигурност ще започне последен заради пълна промяна на задвижващата система, а дуото от Ферари ще стартира с по десет позиции зад квалификационните си. Те са преминали позволената граница от подмени на двигателя с вътрешно горене.

Ръсел ще бъде наказан с пет места, а Серхио Перес от Кадилак ще стартира до Ферстапен заради смяната на няколко елемента. На „Интерлагос“ обаче започването от задна позиция не е окончателна присъда за отсъствие от подиума. Хамилтън направи легендарен рейд до първото място през 2021 г., а Ферстапен спечели от 17-а позиция през 2024 г. 

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