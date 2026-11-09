Почетино излезе начело сред фаворитите за поста на Карик в Манчестър Юнайтед

Маурисио Почетино е новият фаворит на букмейкърите за следващ мениджър на Манчестър Юнайтед. Името на аржентинеца отново се свързва с “червените дяволи” след зрелищното равенство 4:4 с Астън Вила, оставило отбора в зоната на изпадащите във Висшата лига.

Юнайтед навакса на два пъти изоставане от два гола срещу Вила, но продължава да има само една победа в първенството от началото на сезона. Отборът посреща паузата за националните отбори на 18-о място с осем точки.

Почетино наскоро подписа нов договор с футболната федерация на САЩ до 2030 година, но неведнъж е споделял желанието си да се завърне във Висшата лига. Неговото евентуално освобождаване от договора би довело до разходи за английския клуб.

Сред фаворитите на букмейкърите са още Еди Хау и Юлиан Нагелсман, а в списъка присъства и името на бившия селекционер на Франция Дидие Дешан. Коефициентите обаче са прогноза на букмейкърите и не означават, че клубът води преговори с някой от специалистите.

Самият Майкъл Карик отхвърли възможността да напусне след мача с Астън Вила и изрази увереност, че ще продължи работата си.

“Не сме спечелили достатъчно срещи, но очаквам да продължим напред, да надграждаме върху нещата, по които работим, и да започнем да печелим футболни мачове”, заяви той.

Засега Манчестър Юнайтед не е обявил решение за промяна на мениджърския пост.