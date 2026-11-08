Манчестър Юнайтед се спаси от 2:4 в добавеното време след луд мач с Астън Вила

Манчестър Юнайтед и Астън Вила завършиха 4:4 в невероятен двубой от Висшата лига. Гостите на два пъти поведоха с по два гола, но домакините стигнаха до точката с две попадения в добавеното време.

Астън Вила започна вихрено и още в първата минута Алисон откри резултата с удар между краката на Сене Ламенс. Само три минути по-късно Николас Джаксън се възползва от избита от вратаря топка и я изпрати в празната врата за 0:2.

Юнайтед се върна в срещата в 16-ата минута, когато Бруно Фернандеш реализира дузпа за нарушение срещу Матеус Куня. В края на първото полувреме Юри Тилеманс се разписа срещу бившия си отбор и изравни за 2:2.

След почивката Вила отново нанесе два бързи удара. Джон Макгин отбеляза от дузпа в 48-ата минута, а Леон Горецка се възползва от добавка след топка в гредата и направи резултата 2:4.

Домакините не се предадоха. В 89-ата минута Мейсън Маунт удари напречната греда, а във втората минута на добавеното време Джошуа Зиркзее намали след центриране на Патрик Доргу.

Малко по-късно самият Доргу се превърна в герой за „червените дяволи“. След корнер вратарят Зион Сузуки допусна грешка, а защитникът се разписа с глава за крайното 4:4.

Въпреки драматично спечелената точка Манчестър Юнайтед остава на 18-о място с осем точки от десет мача. Астън Вила е 12-и с 13 пункта, след като на два пъти изпусна преднина от два гола.