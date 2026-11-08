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Иван Демерджиев: Няма да се съкращават полицаи

Иван Демерджиев: Няма да се съкращават полицаи
БТА

Министърът на вътрешните работи обеща и увеличение на заплатите в бранша, но при следващия бюджет

Правителството ще работи за увеличение на заплатите в секторите отбрана и сигурност, но едва от следващия бюджет, тъй като моментното му състояние не позволява незабавно повишение. Това стана ясно от коментара на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев пред журналисти в Пловдив, цитирано по БНР.

Министърът подчерта, че „служителите в тези сектори, разбира се, заслужават увеличаване на възнагражденията“, и увери, че ръководството ще направи всичко възможно промяната да бъде факт още от следващата година. Демерджиев отбеляза, че темата е била обсъждана многократно със синдикатите, и изрази мнение, че за тях това решение не е изненада.

По думите му обаче „определени единични синдикати действат в синхрон“, визирайки същите организации, които преди време изведоха служителите на реда на протест в подкрепа на служебен министър. МВР шефът все пак допълни, че според него „всички разумни хора в синдикалните организации разбират каква е ситуацията“ и я приемат обективно.

Същевременно Демерджиев увери, че няма да се стига до освобождаване на кадри на терен. „Няма да се съкращават униформени полицаи. Достатъчно малко са според нас“, отсече той.

По думите му в системата има много други резерви, главно по отношение на администрацията и служителите, които не изпълняват класически полицейски функции, и именно на тази база ще се правят евентуални оптимизации.

Вътрешният министър направи тези изявления в Пловдив, където присъства на благотворителен турнир по кикбокс. Целта на спортното събитие бе набирането на финансови средства в подкрепа на децата на загинали и пострадали при изпълнение на служебния си дълг служители на МВР.

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