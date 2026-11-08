Седем загинали и 112 ранени при жп катастрофата в Египет

Седем души загинаха, а други 112 бяха ранени при тежка влакова катастрофа в египетския град Гиза, предава ДПА. Въпреки че при първоначалното съобщаване на инцидента властите информираха единствено за пострадали граждани без смъртни случаи, с напредването на спасителните операции броят на жертвите бе официално актуализиран.

До трагедията по натовареното железопътно трасе между Кайро и Асуан се стигна, след като локомотивът на пътническа композиция се вряза в задната част на друг влак. От египетските държавни железници поясниха, че вследствие на силния сблъсък няколко вагона са излезли от релсите. На мястото веднага бяха изпратени аварийни екипи със специализирани кранове, а движението по линията остава изцяло преустановено.

Египетският президент Абдел Фатах ас Сиси изрази своите дълбоки съболезнования към семействата на загиналите и декларира пълна съпричастие с ранените в катастрофата. Междувременно компетентните органи вече са стартирали разследване за изясняване на конкретните причини, довели до удара.

От началото на века Египет претърпя поредица от сериозни железопътни произшествия. Най-кошмарният инцидент в историята на местния транспорт датира от 2002 г., когато при мащабен пожар в пътнически влак загинаха 361 души.