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Разбито стъкло, невредима гърбица: Автобус пострада след сблъсък с камила

Разбито стъкло, невредима гърбица: Автобус пострада след сблъсък с камила
Pixabay

Инцидентът се е случил в германска Бавария

Автобус се блъсна в избягала камила на провинциален път в Южна Германия, но животното се отърва без никакви наранявания, предаде ДПА, като се позова на официално съобщение от местната полиция.

Инцидентът се е разиграл вчера сутринта в провинция Бавария. Общо три камили успели да избягат от заградено с електрическа ограда пасище и излезли на пътното платно в близост до град Ридеринг, разположен югоизточно от Мюнхен.

Шофьорът на преминаващия по маршрута автобус очевидно не е забелязал навреме животните и е блъснал едно от тях. Ударената камила е останала невредима и бързо е била върната на своите собственици, които стопанисват пътуващ лунапарк.

При сблъсъка няма пострадали хора, но по превозното средство са нанесени материални щети – предното стъкло е разбито, а едно от страничните огледала е повредено. Властите оценяват щетите по автобуса на около 500 евро.

Според полицейското разследване камилите са успели да излязат на свобода, тъй като електрическата ограда на заграждението не е била монтирана правилно.

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