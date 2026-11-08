Театър "София" отново отваря врати след петгодишен ремонт

Театър "София" отново посреща публика в обновената си сграда на 8 ноември след продължителен ремонт, започнал през септември 2021 г. Завръщането съвпада с 60-годишнината на културната институция.

Ден преди откриването кметът на София Васил Терзиев инспектира сградата заедно с временно изпълняващия длъжността директор Стефан Иванов, съобщиха от Столичната община.

Първоначално ремонтът трябваше да приключи още на 16 декември 2023 г., но проектът се забави заради редица проблеми, посочват от Общината.

"Заварихме строителна площадка броени дни преди крайния срок. Избрахме да работим, вместо да търсим виновници за наследените проблеми", заяви Терзиев.

По думите му новото ръководство е трябвало да осигури допълнително проектиране и оборудване, които не са били включени в първоначалния проект.

Сред липсващите елементи са били обзавеждането на гримьорните, кабинетите и фоайетата, както и важна сценична техника, включително завеси, дървена настилка, механизация и противопожарна завеса.

"На практика се оказа, че трябва да довършим една сграда и тепърва да осигурим всичко необходимо, за да може тя действително да бъде театър", допълни столичният кмет.

Според Столичната община строителните дейности по европейския проект са приключили до 31 юли 2025 г., което е позволило да бъдат запазени близо 10 млн. лева европейско финансиране.

Завършен е и първият етап от обновяването на пространството пред централния вход. Останалите дейности около сградата се очаква да приключат до края на ноември.

Театърът се завръща на своята сцена със спектакъла "Не свиква с тъмното окото (Корени)".

На 15 ноември Театър "София" ще отбележи официално своята 60-годишнина с юбилейна вечер, премиера и две изложби. Посетителите ще могат да разгледат архивни фотографии от знакови постановки и портрети на актьорите от театралната трупа.