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Държавата отпуска 1,2 млн. евро за десет български университета, участващи в европейски алианси

Държавата отпуска 1,2 млн. евро за десет български университета, участващи в европейски алианси
БТА

Новата програма на МОН ще подпомага международното сътрудничество, съвместните учебни програми и обмена на студенти и преподаватели

Десет български държавни университета ще могат да получат допълнително финансиране в общ размер на 1,2 млн. евро за участието си в европейски университетски алианси. Това предвижда проект на нова национална програма на Министерството на образованието и науката (МОН), публикуван за обществено обсъждане.

Програмата "Съфинансиране на държавни висши училища - партньори в европейски университетски алианси" е насочена към университети, които участват като пълноправни партньори в международни академични обединения с активни проекти по "Еразъм+" за периода 2021-2027 г.

Общият бюджет е 1,2 млн. евро, като 530 000 евро са предвидени за 2026 г., а останалите 670 000 евро - за 2027 г.

Националното финансиране ще допълва средствата по "Еразъм+", като не може да надхвърля 20% от сумата по одобрения от Европейската комисия грантов договор за съответния български университет.

Кои университети ще получат подкрепа?

В проекта са включени десет държавни висши училища:

  • Софийски университет "Св. Климент Охридски" - Transform4Europe;

  • Университет за национално и световно стопанство - ENGAGE.EU;

  • Технически университет - София - EUt+;

  • Медицински университет - София - INGENIUM;

  • Университет по архитектура, строителство и геодезия - BAUHAUS4EU;

  • НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов" - FilmEU;

  • Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" - OpenEU;

  • Русенски университет "Ангел Кънчев" - Across;

  • Аграрен университет - Пловдив - UNIgreen;

  • Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов - KreativEU.

Основната цел е повишаване на качеството на висшето образование и разширяване на възможностите за международно академично сътрудничество.

Очаква се средствата да подпомогнат разработването на съвместни учебни програми, обмена на студенти, докторанти и преподаватели, както и съвместните научни изследвания.

Според МОН инициативата ще подобри конкурентоспособността на българските университети и ще им осигури по-равнопоставено участие в европейските академични мрежи.

Предвижда се програмата да действа до 31 декември 2027 г.

Припомняме, че на 27 октомври министърът на образованието проф. Георги Вълчев подчерта значението на европейските университетски алианси по време на стратегическата асамблея на Transform4Europe в Софийския университет.

Тогава той заяви, че международното обединяване на научен капацитет е ключово за бъдещето на образованието, научните изследвания и развитието на квалифицирани специалисти.

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