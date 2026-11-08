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Опустошителни бури взеха четири жертви в Иран

Опустошителни бури взеха четири жертви в Иран
АП/БТА

Според информацията на ИРНА проливни дъждове са обхванали над 20 от общо 31 провинции в страната, предизвиквайки сериозни наводнения

Най-малко четирима души загинаха, а други 11 бяха ранени при опустошителни бури в Иран, предаде иранската държавна новинарска агенция ИРНА, цитирана от ДПА.

Националната спасителна служба съобщи, че двама от загиналите са били поразени от мълния в югозападната провинция Хузестан. Към момента не се съобщават официални подробности за обстоятелствата около смъртта на другите две жертви.

Според информацията на ИРНА проливни дъждове са обхванали над 20 от общо 31 провинции в страната, предизвиквайки сериозни наводнения. Стихията е била придружена от бурни ветрове, които са поваляли дървета и електрически стълбове.

Тежките последици от лошото време отново изкараха на преден план системните проблеми с остарялата и зле поддържана инфраструктура в страната, която сериозно засилва ефекта на природните бедствия. Много от отводнителните системи в големите градски центрове са неефективни или запушени, което превръща проливните дъждове в незабавни наводнения по улиците. Липсата на съвременни защитни съоръжения и амортизираната електропреносна мрежа допълнително увеличават риска за населението при подобни екстремни метеорологични явления.

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