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Антонели ще запази завинаги жеста на Хамилтън и Верстапен: Слагам снимката в рамка

Антонели ще запази завинаги жеста на Хамилтън и Верстапен: Слагам снимката в рамка
АП/БТА

Новият световен шампион определи момента на подиума в Мексико като един от най-специалните в кариерата си

Андреа Кими Антонели ще постави в рамка снимката от подиума в Мексико Сити, на която Люис Хамилтън и Макс Верстапен го вдигат на ръце. Италианецът разказа колко емоционален е бил жестът на двамата многократни световни шампиони след спечелването на първата му титла във Формула 1.

Пилотът на Мерцедес завърши трети в Гран при на Мексико и си осигури математически недостижима преднина четири кръга преди края на сезона. Така 20-годишният Антонели стана най-младият световен шампион в историята на спорта.

Победителят в състезанието Верстапен и вторият Хамилтън поздравиха италианеца на подиума, като го вдигнаха пред публиката. Пред радиопредаването new Silver Arrows Антонели призна, че реакцията им го е изненадала.

“Действията им бяха напълно неочаквани за мен и винаги ще бъда благодарен за този жест. В мига, в който ме вдигнаха, бях невероятно щастлив и емоционален”, сподели той.

Младият шампион подчерта колко много означава за него уважението на двама пилоти, оставили толкова силна следа във Формула 1.

“Със сигурност ще сложа този кадър в рамка на стената, както вече заявих няколко пъти, защото този спомен ще остане за цял живот”, добави Антонели.

Италианецът постави снимката от Мексико редом до спомените си от „Монца“ сред най-специалните кадри в своята състезателна кариера.

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