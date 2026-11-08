Стрелба в американски колеж: една жертва, трима ранени

Един човек загина, а трима други бяха ранени при два отделни инцидента със стрелба в кампуса на Щатския университет в Уинстън-Сейлъм, разположен в американския щат Северна Каролина. Това съобщи Асошиейтед прес, позовавайки се на официални данни от полицейските власти в града. Във висшето учебно заведение се обучават предимно чернокожи студенти.

Трагичните събития са се разиграли снощи по време на честванията за традиционния университетски празник „Хоумкаминг“ (посрещане на завършилите бивши възпитаници обратно в колежа).

Заместник-началникът на полицейското управление в Уинстън-Сейлъм Джейсън Суейм потвърди, че и двата инцидента с използване на огнестрелно оръжие са станали на територията на студентското градче. По думите му към момента е твърде рано да се направи категорично заключение дали между двата случая има пряка връзка.

Органите на реда са започнали разследване на стрелбите. Издадената по-рано извънредна заповед за блокиране на кампуса поради опасност вече е отменена и свободното влизане и излизане от района е възстановено. Суейм не даде подробности за това дали има задържани заподозрени за нападенията.

„Разследването е все още в първоначален етап“, поясни полицейският началник по време на днешната пресконференция.