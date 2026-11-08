Теодор Иванов след разгрома над Левски: Играе се със сърце

Теодор Иванов не скри радостта си след убедителния успех на ЦСКА над Левски във вечното дерби. Защитникът проби по десния фланг и подаде към Макс Ебонг за откриващото попадение, а след мача отличи усилията на целия отбор и подкрепата от трибуните.

“Просто един прекрасен завършек преди почивката за националните отбори. Искам да благодаря на отбора, на всички в него, и на феновете. Те доста ни помогнаха днес”, заяви Иванов.

Той припомни, че само три дни по-рано „червените“ играха срещу Панатинайкос в Атина и са имали кратко време за възстановяване преди дербито.

“Тежък полет, тежък мач преди три дни. Тежък мач и днес, но едно голямо сърце от целия отбор и всички фенове. Следователно резултатът е 0:3 в наша полза”, добави бранителят.

Според него ЦСКА е допуснал по-малко тактически грешки и е показал повече желание за победа.

“Всички в България знаят как се играе този мач - най-вече на сърце. Тактиката понякога изчезва и вече е до това кой го иска повече”, коментира Иванов.

Запитан за пробива си при първия гол, защитникът призна, че и сам е бил изненадан: “Може би помислиха, че съм прекалено бавен, обаче аз не съм.”