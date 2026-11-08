Новини
Търси
Подкаст
Общество

Ваня Червенкова: Убийството на Слави Бинев е било спонтанно

Ваня Червенкова: Убийството на Слави Бинев е било спонтанно
бТВ

Според нея в основата на трагедията стоят дълбоки финансови противоречия

„Слави Бинев наричаше Еюп и Ния Темиз брат и сестра. Те бяха много близки“, сподели бизнесдамата Ваня Червенкова в ефира на бТВ. Тя разкри, че познава отлично личните и професионалните връзки между замесените страни и определи екзекуцията като импулсивен акт.

Въпреки това Червенкова подчерта, че състоянието на афект по никакъв начин не оправдава извършеното престъпление. Според нея в основата на трагедията стоят дълбоки финансови противоречия. Тя посочи, че макар да не може да обвини директно архитект Ния Темиз в подбудителство, жената носи огромно юридическо и морално бреме, знаейки, че децата на Бинев са останали без баща.

Червенкова разкри и механизма, по който покойният предприемач е бил въвлечен в смъртоносния спор. Тя обясни, че след като архитект Калин Тихолов преживял здравословен срив вследствие на бизнес конфликта, той потърсил съдействие от Пламен Дишков-Кела, докато семейство Темиз се обърнало към Бинев. Според думите ѝ позицията на Слави Бинев по казуса е била, че Ния е трябвало да възстанови всички отнети имоти на Тихолов.

„Хората обикновено търсят посредничество от хора, които са достатъчно авторитетни. Ако Калин беше се обърнал към съда и прокуратурата, знаейки техните срокове, сигурно след 10 години щеше да приключи едно производство“, добави тя.

Бизнесдамата изрази сериозни опасения, че обвиняемият Еюп Темиз може да бъде екстрадиран в Турция, където да излезе на свобода след броени години, и призова българското правосъдие за максимална строгост.

Кървавата развръзка на този имотен сблъсък се разигра на 24 октомври, когато Слави Бинев бе ликвидиран с изстрел в главата в дома си в софийския квартал „Павлово“. Охранителните камери в района запечатаха трима души, които напускат местопрестъплението с високопроходим автомобил веднага след инцидента. Часове по-късно бегълците бяха блокирани и арестувани от полицията край тунела „Траянови врата“ на магистрала „Тракия“. В тях бяха намерени два пистолета, като балистичната експертиза свърза едно от оръжията с покушението. Като директен извършител на убийството бе привлечен турският предприемач Еюп Темиз.

Корените на конфликта ни връщат към мащабни имотни интереси и спорове в Търговския регистър между Калин Тихолов и съпругата на стрелеца – Ния Темиз, която е дъщеря на покойния бивш главен архитект на София Стоян Янев. Двамата архитекти притежават поне пет съвместни компании в сферата на строителството. Документите показват, че Тихолов е оспорвал по съдебен път опитите на Ния Темиз да вкара външни акционери в три от общите им дружества против волята му. В един от случаите – компанията „Елин Пелин девелопмънт“ – делът на Тихолов е бил драстично свит от 66% на едва 8% през юли 2026 година. Според Червенкова това не е първата подобна проява на Ния Темиз, като тя загатна и за разследване на английските служби за предполагаема кражба на апетитни парцели в Лозенец от британски инвестиционен фонд.

Още по темата

Обвиненият за убийството на Слави Бинев остава окончателно в ареста

Обвиненият за убийството на Слави Бинев остава окончателно в ареста

Апелативният съд решава окончателно дали обвиняемият за убийството на Слави Бинев остава в ареста

Апелативният съд решава окончателно дали обвиняемият за убийството на Слави Бинев остава в ареста

Синът на Слави Бинев наруши мълчанието: "Тати, ти не заслужаваше това"

Синът на Слави Бинев наруши мълчанието: "Тати, ти не заслужаваше това"

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Жена загина при катастрофа по пътя между Самоков и Боровец

Жена загина при катастрофа по пътя между Самоков и Боровец

Иван Демерджиев: Няма да се съкращават полицаи

Иван Демерджиев: Няма да се съкращават полицаи

Пореден дрон изплува на българското Черноморие, този път край Синеморец

Пореден дрон изплува на българското Черноморие, този път край Синеморец

Времето утре: облачно и с превалявания

Времето утре: облачно и с превалявания

Гюров предупреди: 8,6 млрд. евро нов дълг, а сметката остава за младите

Гюров предупреди: 8,6 млрд. евро нов дълг, а сметката остава за младите

Водещи

Жена загина при катастрофа по пътя между Самоков и Боровец

Жена загина при катастрофа по пътя между Самоков и Боровец

Иван Демерджиев: Няма да се съкращават полицаи

Иван Демерджиев: Няма да се съкращават полицаи

  • Преди 16 минути
Веласкес след 0:3 от ЦСКА: Получихме глупави голове, вторият беше от детската градина

Веласкес след 0:3 от ЦСКА: Получихме глупави голове, вторият беше от детската градина

  • Преди 18 минути
Георги Костадинов се извини след дербито: Левски не заслужаваше да спечели

Георги Костадинов се извини след дербито: Левски не заслужаваше да спечели

  • Преди 24 минути
Атанас Пеканов: Спира индексацията на заплатите в МВР

Атанас Пеканов: Спира индексацията на заплатите в МВР

  • Преди 33 минути
Гиздол след разгрома над Левски: Гордея се с отбора, но пътят е дълъг

Гиздол след разгрома над Левски: Гордея се с отбора, но пътят е дълъг

  • Преди 37 минути
Теодор Иванов след разгрома над Левски: Играе се със сърце

Теодор Иванов след разгрома над Левски: Играе се със сърце

  • Преди 45 минути
Ваня Червенкова: Убийството на Слави Бинев е било спонтанно

Ваня Червенкова: Убийството на Слави Бинев е било спонтанно

  • Преди 50 минути
Боримиров след загубата от ЦСКА: Отдавна не бях виждал толкова грешки

Боримиров след загубата от ЦСКА: Отдавна не бях виждал толкова грешки

  • Преди 51 минути
ЦСКА с най-голяма победа в дербито срещу Левски от 9 години

ЦСКА с най-голяма победа в дербито срещу Левски от 9 години

  • Преди 1 час
Ивайло Мирчев показа "оригинала на писмото" до ЕК и поиска оставката на Гълъб Донев

Ивайло Мирчев показа "оригинала на писмото" до ЕК и поиска оставката на Гълъб Донев

  • Преди 1 час
ЦСКА разгроми Левски и излезе на първото място в първенството

ЦСКА разгроми Левски и излезе на първото място в първенството

  • Преди 1 час
Рафиня и Ямал вкарват повече от целия отбор на Атлетико Мадрид

Рафиня и Ямал вкарват повече от целия отбор на Атлетико Мадрид

  • Преди 1 час
Пореден дрон изплува на българското Черноморие, този път край Синеморец

Пореден дрон изплува на българското Черноморие, този път край Синеморец

Андрей Гюров за обвиненията на Йотова: Крадецът вика дръжте крадеца

Андрей Гюров за обвиненията на Йотова: Крадецът вика дръжте крадеца

  • Преди 2 часа