Ваня Червенкова: Убийството на Слави Бинев е било спонтанно

„Слави Бинев наричаше Еюп и Ния Темиз брат и сестра. Те бяха много близки“, сподели бизнесдамата Ваня Червенкова в ефира на бТВ. Тя разкри, че познава отлично личните и професионалните връзки между замесените страни и определи екзекуцията като импулсивен акт.

Въпреки това Червенкова подчерта, че състоянието на афект по никакъв начин не оправдава извършеното престъпление. Според нея в основата на трагедията стоят дълбоки финансови противоречия. Тя посочи, че макар да не може да обвини директно архитект Ния Темиз в подбудителство, жената носи огромно юридическо и морално бреме, знаейки, че децата на Бинев са останали без баща.

Червенкова разкри и механизма, по който покойният предприемач е бил въвлечен в смъртоносния спор. Тя обясни, че след като архитект Калин Тихолов преживял здравословен срив вследствие на бизнес конфликта, той потърсил съдействие от Пламен Дишков-Кела, докато семейство Темиз се обърнало към Бинев. Според думите ѝ позицията на Слави Бинев по казуса е била, че Ния е трябвало да възстанови всички отнети имоти на Тихолов.

„Хората обикновено търсят посредничество от хора, които са достатъчно авторитетни. Ако Калин беше се обърнал към съда и прокуратурата, знаейки техните срокове, сигурно след 10 години щеше да приключи едно производство“, добави тя.

Бизнесдамата изрази сериозни опасения, че обвиняемият Еюп Темиз може да бъде екстрадиран в Турция, където да излезе на свобода след броени години, и призова българското правосъдие за максимална строгост.

Кървавата развръзка на този имотен сблъсък се разигра на 24 октомври, когато Слави Бинев бе ликвидиран с изстрел в главата в дома си в софийския квартал „Павлово“. Охранителните камери в района запечатаха трима души, които напускат местопрестъплението с високопроходим автомобил веднага след инцидента. Часове по-късно бегълците бяха блокирани и арестувани от полицията край тунела „Траянови врата“ на магистрала „Тракия“. В тях бяха намерени два пистолета, като балистичната експертиза свърза едно от оръжията с покушението. Като директен извършител на убийството бе привлечен турският предприемач Еюп Темиз.

Корените на конфликта ни връщат към мащабни имотни интереси и спорове в Търговския регистър между Калин Тихолов и съпругата на стрелеца – Ния Темиз, която е дъщеря на покойния бивш главен архитект на София Стоян Янев. Двамата архитекти притежават поне пет съвместни компании в сферата на строителството. Документите показват, че Тихолов е оспорвал по съдебен път опитите на Ния Темиз да вкара външни акционери в три от общите им дружества против волята му. В един от случаите – компанията „Елин Пелин девелопмънт“ – делът на Тихолов е бил драстично свит от 66% на едва 8% през юли 2026 година. Според Червенкова това не е първата подобна проява на Ния Темиз, като тя загатна и за разследване на английските служби за предполагаема кражба на апетитни парцели в Лозенец от британски инвестиционен фонд.