Президентът на Израел даде мандат за съставяне на правителство на Гади Айзенкот

Израелският президент Ицхак Херцог официално връчи мандата за съставяне на ново правителство на опозиционния лидер Гади Айзенкот, съобщават световните информационни агенции. Очаква се преговорният процес да бъде изключително сложен, тъй като неговият центристки блок не разполага със самостоятелно мнозинство след проведените през миналия месец предсрочни избори.

По време на консултациите при държавния глава, парламентарни групи, съставляващи общо 67 от 120-те народни представители в Кнесета, са подкрепили номинацията на Айзенкот за премиерския пост. Бившият началник на Генералния щаб на армията има на разположение законовия срок от 28 дни, за да формира коалиционен кабинет, като при необходимост периодът може да бъде удължен с още две седмици. При евентуален неуспех, президентът ще пренасочи мандата към друг депутат, който ще разполага със същия времеви прозорец.

Ако бившият генерал се справи със задачата, това ще бележи края на управлението на Бенямин Нетаняху – най-дългогодишния министър-председател в историята на страната, чиято политическа сила загуби мнозинството си на вота. Политическият пейзаж в Израел обаче остава силно фрагментиран, след като предсрочните избори от 27 октомври не излъчиха ясен победител.

Партията „Ликуд“ на Нетаняху запази позицията си на най-голяма парламентарна сила с 27 мандата, следвана плътно от центристката формация „Яшар“ на Айзенкот с 21 места. Тези резултати принуждават и двата основни лагера да търсят широка мрежа от партньори, за да си осигурят управление. Коалицията около Айзенкот обединява общо четири партии и контролира 48 кресла в пленарната зала. За постигане на необходимото мнозинство той вероятно ще трябва да разчита на подкрепата на арабската коалиция „Обща листа“ и на партията „Раам“, които заедно спечелиха 19 места и удвоиха арабското представителство в Кнесета. Подобен съюз обаче предизвиква сериозни вътрешни противоречия сред самите центристи и може да блокира преговорите.

66-годишният Гади Айзенкот оглавяваше израелските въоръжени сили между 2015 и 2019 г. и е познат с твърдите си и консервативни позиции по отношение на националната сигурност. Въпреки че е изявен опонент на Нетаняху, експертите не очакват кабинет под негово ръководство да предприеме радикален завой във външната политика и сигурността на страната.