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Най-важното от България на 08.11.26-та г.

Най-важното от България на 08.11.26-та г.
БТА

ТАРАЛЕЖ обобщава най-важното от родните новини, които се случиха днес

Четиригодишно дете загина при тежък пътен инцидент в плевенското село Гривица, след като беше блъснато от джип, управляван от 18-годишен младеж. Трагедията се е разиграла в събота, 7 ноември, в централната част на населеното място, съобщава NOVA. Инцидентът е станал около 15:30 часа, докато детето е пресичало пътното платно в центъра на селото. Ударът е бил фатален и то е загинало на място.

Безпилотен летателен апарат беше намерен на брега край Синеморец, съобщава БНТ. На машината случайно се е натъкнал журналистически екип на обществената телевизия, който е пътувал към близкия плаж „Липите“ по друг повод. Откритият дрон е в сравнително добро състояние, като е счупена единствено част от едното му крило. Към момента няма официална информация за модела и произхода на летателния апарат, нито за обстоятелствата, при които той се е озовал върху крайбрежните скали.

Ива Михайлова е депозирала официално искане да се включи утре чрез видеоконферентна връзка в съдебното дело срещу нея в Кочани, съобщи самата тя в интервю за БНТ. На предстоящото заседание се очаква да бъдат представени две ключови експертизи на вещи лица, които доказват, че вината за тежкия пътен инцидент не е нейна. Изследванията сочат, че насрещно движещият се автомобил е навлязъл с повече от 50 сантиметра в нейната пътна лента и е предизвикал сблъсъка.

Съпредседателят на „Да, България“ и „Демократична България“ Ивайло Мирчев разкри в ефира на бТВ оригинален документ, подписан от финансовия министър Гълъб Донев и изпратен до Европейската комисия на 2 ноември. Според Мирчев писмото съдържа предложение за временно отклоняване на милиарди левове от парите на българските работещи, като част от пенсионните вноски се пренасочат от втория към първия стълб на пенсионната система (НОИ). Депутатът твърди, че след последвалия публичен скандал ведомството светкавично е изготвило втора, фалшифицирана версия на същия документ, от която спорните текстове са заличени.

Вицепремиерът Атанас Пеканов потвърди плановете за орязване на държавните разходи чрез свиване на централната администрация с 5000 щатни бройки. Той обяви също, че се прекратява досегашният механизъм за индексация на възнагражденията в секторите „Сигурност“ и „Отбрана“, тъй като между 2023 и 2025 г. разходите за МВР са се увеличили със 76%, или с 863 млн. евро. „Това спира, защото изключително много е натоварило бюджета в следващите години“, заяви Пеканов.

Андрей Гюров няма да прави самостоятелно политическа партия. Бившият служебен премиер заяви също, че в рамките на кампанията за президент действащият държавен глава е действал в духа на „крадеца вика дръжте крадеца“.

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