Конгресът на САЩ ще разследва Илон Мъск

Милиардерът Илон Мъск и новоназначеният началник на кабинета на Белия дом Стивън Милър вероятно ще станат обект на разследвания в Конгреса на САЩ, когато демократите поемат контрола над него през януари. Това съобщи високопоставен представител на партията, цитиран от медиите Си Ен Ен и Ройтерс.

Конгресменът от Калифорния Робърт Гарсия, който се очаква догодина да оглави влиятелната Комисия по надзор и отчетност към Камарата на представителите, обяви, че проверките ще се концентрират върху участието на Мъск в масовите съкращения на федерални служители чрез Департамента за правителствена ефективност.

Другият основен фокус ще бъде ролята на Милър в провеждането на твърдолинейната и агресивна имиграционна политика. По думите на Гарсия съществува сериозен интерес от множество парламентарни комисии за изслушването на Илон Мъск.

Робърт Гарсия определи Стивън Милър като архитекта на една „ужасяваща и несправедлива“ доктрина и подчерта, че тъй като той е в центъра на ключовите решения в администрацията на Доналд Тръмп, задължително трябва да бъде подложен на парламентарен контрол.

Мерките срещу незаконната имиграция – включително инциденти, при които двама души бяха застреляни от федерални агенти в Минесота – доведоха до срив в общественото доверие. Според социологическо проучване на Ройтерс/Ипсос одобрението за имиграционните действия на Тръмп е паднало до едва 37%, в сравнение с 50% в началото на неговия мандат.

Въпреки че избирателите нанесоха сериозен удар на републиканците на последните междинни избори, анализатори очакват Белият дом да не отстъпва пред новия конгресен натиск.

Същевременно бъдещият председател на Камарата на представителите Хаким Джефрис обяви, че демократите ще подкрепят искането за импийчмънт на министъра на отбраната Пийт Хегсет. Процедурата ще бъде внесена отново от републиканеца Томас Маси. Като основен мотив за отстраняването на Хегсет се изтъкват действията му по отношение на крайно непопулярната война срещу Иран, започнала през февруари, която предизвика мащабен скок в цените на горивата.