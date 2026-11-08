Новини
Търси
Подкаст
Свят

Конгресът на САЩ ще разследва Илон Мъск

Конгресът на САЩ ще разследва Илон Мъск
АП/БТА

Това ще се случи и с новоназначения началник на кабинета на Тръмп, Стивън Милър

Милиардерът Илон Мъск и новоназначеният началник на кабинета на Белия дом Стивън Милър вероятно ще станат обект на разследвания в Конгреса на САЩ, когато демократите поемат контрола над него през януари. Това съобщи високопоставен представител на партията, цитиран от медиите Си Ен Ен и Ройтерс.

Конгресменът от Калифорния Робърт Гарсия, който се очаква догодина да оглави влиятелната Комисия по надзор и отчетност към Камарата на представителите, обяви, че проверките ще се концентрират върху участието на Мъск в масовите съкращения на федерални служители чрез Департамента за правителствена ефективност.

Другият основен фокус ще бъде ролята на Милър в провеждането на твърдолинейната и агресивна имиграционна политика. По думите на Гарсия съществува сериозен интерес от множество парламентарни комисии за изслушването на Илон Мъск.

Робърт Гарсия определи Стивън Милър като архитекта на една „ужасяваща и несправедлива“ доктрина и подчерта, че тъй като той е в центъра на ключовите решения в администрацията на Доналд Тръмп, задължително трябва да бъде подложен на парламентарен контрол.

Мерките срещу незаконната имиграция – включително инциденти, при които двама души бяха застреляни от федерални агенти в Минесота – доведоха до срив в общественото доверие. Според социологическо проучване на Ройтерс/Ипсос одобрението за имиграционните действия на Тръмп е паднало до едва 37%, в сравнение с 50% в началото на неговия мандат.

Въпреки че избирателите нанесоха сериозен удар на републиканците на последните междинни избори, анализатори очакват Белият дом да не отстъпва пред новия конгресен натиск.

Същевременно бъдещият председател на Камарата на представителите Хаким Джефрис обяви, че демократите ще подкрепят искането за импийчмънт на министъра на отбраната Пийт Хегсет. Процедурата ще бъде внесена отново от републиканеца Томас Маси. Като основен мотив за отстраняването на Хегсет се изтъкват действията му по отношение на крайно непопулярната война срещу Иран, започнала през февруари, която предизвика мащабен скок в цените на горивата.

Още по темата

Усмирителната риза на Тръмп не е добра новина за Европа

Усмирителната риза на Тръмп не е добра новина за Европа

Тръмп предложи на шефа на UFC Дейна Уайт да стане говорител на Белия дом

Тръмп предложи на шефа на UFC Дейна Уайт да стане говорител на Белия дом

Ердоган към Тръмп: Напрежението между САЩ и Иран трябва да се реши с дипломация

Ердоган към Тръмп: Напрежението между САЩ и Иран трябва да се реши с дипломация

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Свят

Най-важното от света на 08.11.26-та г.

Най-важното от света на 08.11.26-та г.

Доналд Тръмп: Нови удари срещу Иран са "малко вероятни", ако има прогрес в преговорите

Доналд Тръмп: Нови удари срещу Иран са "малко вероятни", ако има прогрес в преговорите

Седем загинали и 112 ранени при жп катастрофата в Египет

Седем загинали и 112 ранени при жп катастрофата в Египет

Президентът на Израел даде мандат за съставяне на правителство на Гади Айзенкот

Президентът на Израел даде мандат за съставяне на правителство на Гади Айзенкот

Десетки пострадали след като влак излезе от релсите в Египет

Десетки пострадали след като влак излезе от релсите в Египет

Водещи

Верижна катастрофа с автобус, камион и кола затрудни движението по пътя София – Варна

Верижна катастрофа с автобус, камион и кола затрудни движението по пътя София – Варна

Карик отхвърли оставката след новата драма на „Олд Трафорд“

Карик отхвърли оставката след новата драма на „Олд Трафорд“

  • Преди 13 минути
Най-важното от света на 08.11.26-та г.

Най-важното от света на 08.11.26-та г.

  • Преди 24 минути
"Няма кой да те напсува": Диана Русинова търси кой работи по тунела "Топли дол"

"Няма кой да те напсува": Диана Русинова търси кой работи по тунела "Топли дол"

  • Преди 41 минути
Победата в дербито доближи ЦСКА до Левски в прогнозата за титлата

Победата в дербито доближи ЦСКА до Левски в прогнозата за титлата

  • Преди 47 минути
Доналд Тръмп: Нови удари срещу Иран са "малко вероятни", ако има прогрес в преговорите

Доналд Тръмп: Нови удари срещу Иран са "малко вероятни", ако има прогрес в преговорите

  • Преди 59 минути
Интер спря победната серия на Комо и се доближи до върха в Серия А

Интер спря победната серия на Комо и се доближи до върха в Серия А

  • Преди 1 час
Катастрофа затвори пътя край плевенското село Ясен

Катастрофа затвори пътя край плевенското село Ясен

Норис триумфира в луда надпревара в Бразилия, Мерцедес взе титлата при конструкторите

Норис триумфира в луда надпревара в Бразилия, Мерцедес взе титлата при конструкторите

  • Преди 1 час
Най-важното от България на 08.11.26-та г.

Най-важното от България на 08.11.26-та г.

  • Преди 1 час
Ива Михайлова поиска да се включи онлайн в утрешното съдебно дело в Кочани

Ива Михайлова поиска да се включи онлайн в утрешното съдебно дело в Кочани

  • Преди 2 часа
ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който новото начало поиска истинска причина

ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който новото начало поиска истинска причина

  • Преди 2 часа
Валентин Илиев с критики към съдиите след дербито: Грешките са прекалено много

Валентин Илиев с критики към съдиите след дербито: Грешките са прекалено много

  • Преди 2 часа
Конгресът на САЩ ще разследва Илон Мъск

Конгресът на САЩ ще разследва Илон Мъск

  • Преди 2 часа
Манчестър Юнайтед се спаси от 2:4 в добавеното време след луд мач с Астън Вила

Манчестър Юнайтед се спаси от 2:4 в добавеното време след луд мач с Астън Вила

  • Преди 2 часа