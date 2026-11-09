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Тръмп прогнозира скорошен край на войната в Украйна

Тръмп прогнозира скорошен край на войната в Украйна
АР/БТА

„Вярвам, че тази война ще приключи и то скоро. И единствената причина, поради която ще приключи, съм аз“, заяви той

Президентът на САЩ Доналд Тръмп изрази увереност, че войната в Украйна ще приключи в близко бъдеще, като заяви, че именно неговите усилия ще доведат до прекратяването ѝ. Това съобщи ДПА, позовавайки се на интервю на американския държавен глава за телевизия Си Би Ес.

„Мисля, че ще приключим с това, и мисля, че това ще се случи, а Украйна ще придобие малко по-различна форма“, каза Тръмп в предаването „60 минути“.

Русия отдавна настоява Киев да се откаже от Крим и още четири окупирани украински региона като условие за мирно споразумение. Украйна последователно отхвърля тези искания, отбелязва ДПА.

Според американския президент основната пречка пред постигането на мир е „огромната омраза“ между руския държавен глава Владимир Путин и украинския президент Володимир Зеленски.

Попитан дали разбира враждебното отношение на Зеленски към Путин предвид руското нападение срещу Украйна, Тръмп отговори утвърдително, но добави, че при първата им среща Русия е била подложена на „голямо неуважение“.

Американският президент заяви, че поддържа добри отношения и с двамата лидери.

„Вярвам, че тази война ще приключи и то скоро. И единствената причина, поради която ще приключи, съм аз“, заяви той.

Администрацията на Тръмп се стреми да посредничи за прекратяване на руската инвазия. Междувременно президентът беше критикуван в САЩ за опитите си да подобри отношенията с Москва.

Очаква се представители на Русия и Украйна да се срещнат в Абу Даби с посредничеството на Вашингтон като част от дипломатическите усилия за прекратяване на конфликта.

Тръмп допуска промяна в имиграционната политика

В интервюто, първото му голямо телевизионно участие след загубата на републиканците на междинните избори за Конгрес, американският президент коментира и вътрешната политика.

Той призна, че администрацията му може да е действала прекалено агресивно при депортациите на нелегални мигранти. Тръмп изрази готовност да работи с демократите в новия Конгрес за постигане на споразумение по имиграционната политика, предаде Асошиейтед прес.

По думите му е възможно да бъде намерено практическо решение, но той не представи конкретни предложения за съдържанието на евентуалното споразумение.

Малко след записването на интервюто в петък Тръмп назначи Стивън Милър, един от основните архитекти на строгата му имиграционна политика, за свой нов главен съветник.

Лидерът на демократите в Сената Чък Шумер реагира остро на изказването на президента. Той отбеляза, че признаването на прекомерни действия в имиграционната политика е последвано от назначаването на човека, отговорен за нея, на още по-висока позиция в Белия дом.

След завръщането си на власт Тръмп засили мерките срещу нелегалната имиграция, което доведе до повече арести при мащабни операции в редица американски градове, посочва АП.

Двама американски граждани – Рене Гуд и Алекс Прети – бяха убити от федерални агенти по време на протести срещу тези операции.

Демократите обявиха, че контролът върху дейността на Имиграционната и митническа служба (ICE) и Министерството на вътрешната сигурност ще бъде сред основните им приоритети в новия Конгрес.

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