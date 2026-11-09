Бюджет 2027 изкарва хората на улицата: Протести са насрочени в седем града

Протести срещу проекта за държавен бюджет за 2027 г. са насрочени за сряда, 11 ноември, в седем български града. Демонстрациите ще се проведат едновременно от 19:00 часа под мотото "Не на обедняването!", съобщава Клуб Z.

Събитието е обявено във Facebook, като организатор е посочена "Регресивна България". Според организаторите предложената от правителството на Румен Радев финансова рамка ще доведе до намаляване на покупателната способност на българските граждани през следващите години.

"Бюджет 2027 залага обедняване не за една, а за няколко години напред. Затова на 11 ноември от 19:00 ч. излизаме едновременно в седем града", се посочва в призива за протеста.

Основните критики са свързани с предвиденото увеличение на заплатите и пенсиите, инфлацията и нарастващата данъчна тежест.

Според организаторите минималната работна заплата е заложена на 660 евро, докато по досегашната формула би трябвало да достигне 690 евро.

Те посочват още, че възнагражденията в държавната и общинската администрация се предвижда да нараснат с 5% при инфлация от 6%. По тяхна оценка това би означавало намаляване на реалните доходи.

Критики са отправени и към параметрите за пенсиите. Организаторите твърдят, че е заложено увеличение от 7,8%, докато линията на бедност ще нарасне с 13,4%.

Според представените от тях изчисления минималната пенсия ще бъде 374 евро при линия на бедност от 443 евро. Те предупреждават, че над 1,2 милиона пенсионери ще останат под този праг.

Друг основен аргумент срещу проектобюджета е твърдението, че данъчната тежест се увеличава с 1,9 млрд. евро, без да са предвидени достатъчни антикризисни мерки.

"Искаме бюджет, в който заплатите и пенсиите растат поне колкото цените", заявяват организаторите.

Протестите са обявени за седем града. В София демонстрацията ще се проведе в Триъгълника на властта, пред Министерския съвет, а в Пловдив и Варна участниците ще се съберат на площад "Съединение".

В Бургас и Велико Търново сборните пунктове са пред сградите на общините. В Стара Загора протестът е насрочен пред Областната администрация, а във Видин - на площад "Бдинци".

Началният час навсякъде е 19:00. Организаторите определят демонстрациите като мирни и призовават участниците да вземат със себе си близки и приятели.

За 19:30 часа е предвидена символична акция, при която протестиращите ще включат светлините на мобилните си телефони едновременно.

Недоволството срещу финансовата политика на управляващите вече е съпроводено и от други протестни действия. В понеделник сутринта младежката организация на "Да, България" проведе акция пред Министерството на финансите.

На входа на институцията бяха разлепени плакати с надпис "Министерство на лъжата", с които участниците изразиха критиките си към действията на финансовото ведомство.

Предстоящите демонстрации се организират на фона на продължаващите политически спорове около Бюджет 2027 и неговото отражение върху доходите, пенсиите и икономиката.

Икономическите оценки и изчисления, изложени в призива за протест, са позиции на организаторите. Те не представляват независимо потвърдена оценка за бъдещите последици от проектобюджета.