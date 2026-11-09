Норис след победата в Бразилия: Запазих хладнокръвие в много тежко състезание

Ландо Норис не скри радостта си след победата в Гран при на Сао Пауло. Британецът триумфира на „Интерлагос“ в надпревара с променливи условия и записа трети успех през сезона във Формула 1.

Пилотът на Макларън потегли от полпозишън, но загуби водачеството на старта. След това той си върна първото място и се справи с предизвикателствата, които дъждът и смените на гуми поставиха пред състезателите.

“Беше много тежко състезание, наистина много тежко. Стартът ми не беше най-добрият. Имаше много предизвикателства, свързани с условията. Преминаването към сликове на мокра настилка винаги е трудно”, заяви Норис.

Победата е първа за него след Гран при на Нидерландия в края на август. Норис стана и първият пилот след Люис Хамилтън през 2016 година, който печели в Бразилия, след като е стартирал от първа позиция.

“Най-важното беше, че запазих хладнокръвие. Не допуснах грешки и поддържах темпото, когато беше необходимо. Радвам се отново да съм на най-високото стъпало на подиума. Какво по-хубаво място да го направя от Сао Пауло”, добави той.

Британецът благодари и на екипа на Макларън за работата през трудните последни седмици.

“Досадно е, когато не можеш да им отвърнеш с добър резултат. Със сигурност този уикенд имам чувството, че успяхме да им се отплатим и да ги възнаградим за упоритата им работа”, каза Норис.

Празненствата му на подиума не минаха без куриозен момент - победителят счупи традиционната бутилка с шампанско.