Флик даде отлична оценка на Барселона след обрата срещу Атлетико

Ханзи Флик остана доволен от победата на Барселона с 2:1 като гост на Атлетико Мадрид. Каталунците наваксаха гол пасив и стигнаха до трите точки след две попадения на Фермин Лопес, с които запазиха първото си място в Ла Лига.

На въпрос как оценява представянето на отбора до момента, германският специалист отговори: “Представянето ни до момента заслужава оценка 10 по скалата от едно до десет.”

Флик призна, че през първото полувреме на футболистите му е липсвала интензивност, но остана доволен от начина, по който са реагирали след почивката.

“През първото полувреме ни липсваше интензитет, не беше перфектната игра. Но след почивката се подобрихме значително и взехме нови три точки. Мачовете продължават 90 минути”, заяви той.

Треньорът обясни и решението си да използва Френки де Йонг като десен защитник за част от срещата. По думите му двамата са обсъдили промяната, а нидерландецът сам е изразил желание да изпълни тази роля.

“Разполагаме с класата и качеството да печелим подобни мачове. Вярвам в този отбор. Сезонът е дълъг, но всеки ден фокусът ни остава върху постигането на успехи и спечелването на трофеи”, добави Флик.

Наставникът коментира и предстоящата пауза за националните отбори, като подчерта, че управлението на почивката и физическото натоварване ще бъде важно за футболистите му.