Гади Айзенкот получи мандат за съставяне на правителство в Израел на фона на политическа безизходица

Лидерът на израелската центристка партия „Яшар“ Гади Айзенкот получи от президента Ицхак Херцог мандат за съставяне на ново правителство. Пред него предстоят сложни коалиционни преговори след парламентарните избори на 27 октомври, които не доведоха до категорично мнозинство в Кнесета.

По време на консултациите при държавния глава кандидатурата на Айзенкот беше подкрепена от 67 от общо 120 депутати. Това обаче не гарантира формирането на управляващо мнозинство, тъй като политическите сили имат сериозни разногласия относно бъдещия състав на кабинета.

Политическият блок около Айзенкот разполага с 48 места в парламента, докато за мнозинство са необходими поне 61. Решаваща може да се окаже подкрепата на двете арабски формации – Обединената арабска листа (Раам) и Съвместната листа, които имат общо 19 депутати. Подкрепата им при президентските консултации обаче не означава автоматично участие в бъдещото правителство.

Основният политически съперник на Айзенкот остава досегашният премиер Бенямин Нетаняху. Неговата партия „Ликуд“ разполага с 27 депутатски места, а заедно със съюзниците си консервативният лагер има общо 53 мандата. Така и двата основни политически блока остават под необходимия праг за самостоятелно управление.

Сред обсъжданите варианти са коалиция с подкрепата на арабските партии, по-широко споразумение с формации от лагера на Нетаняху или съставяне на правителство на малцинството. Особено сложни се очаква да бъдат разговорите с ултраортодоксалните партии заради разногласията около задължителната военна служба.

При получаването на мандата Айзенкот определи ситуацията в Израел като извънредна и призова за създаване на правителство на националното единство. Той заяви готовност да търси нестандартни решения и да прави компромиси, за да бъде преодоляна политическата безизходица.

Съгласно израелското законодателство лидерът на „Яшар“ разполага с 28 дни за съставяне на кабинет. Президентът може да удължи срока с още до 14 дни. Ако Айзенкот не успее, възможността за съставяне на правителство може да бъде предоставена на друг депутат. При неуспех на всички опити Израел може да се изправи пред нови парламентарни избори.