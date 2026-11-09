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Хладилници изгарят, токът спира с дни: Кошмарът на десетки семейства край Сливен

Хладилници изгарят, токът спира с дни: Кошмарът на десетки семейства край Сливен

Жители на вилната зона "Рамануша" се оплакват от ниско напрежение, повредени електроуреди и опасни електрически стълбове

Десетки семейства във вилната зона "Рамануша" край Сливен живеят с постоянни проблеми с електрозахранването. Хората се оплакват от чести прекъсвания на тока, ниско напрежение и повредени домакински уреди, а някои от тях твърдят, че остават без електричество с дни. За проблемите разказаха жители на района пред bTV.

"Всяка година по две-три хладилника си купувам, защото напрежението ни е страшно - 150, 120 волта", разказва Милена Ганева, която живее във вилната зона от близо 12 години.

Друг жител, който обитава района от 2000 г., също твърди, че проблемите с електрозахранването не са решени. По думите му домакинствата редовно са принудени да подменят електроуреди, сред които печки, хладилници и осветителни тела.

Освен финансовите загуби хората се притесняват и за безопасността на домовете си. Според тях част от електрическите стълбове са в лошо състояние и създават опасност от пожари или падане на съоръженията.

Един от жителите разказва, че през 2021 г. в района е възникнал пожар, който той и негов съсед са потушили сами. По думите му при последвалия ремонт техници са използвали парцал и тел за временно укрепване на елемент от електрическата мрежа.

Жителите твърдят, че от години търсят решение чрез жалби, сигнали и подписки до електроразпределителното дружество EVN, но проблемите продължават.

Георги Калинков обяснява, че кореспонденцията с дружеството е започнала още през 2020 г. По думите му хората са получили няколко отговора, но обещаните мерки не са довели до окончателно решение.

"Последното е от 2023 година, в което ни казват, че има изготвен проект и ще се изгради нов комплектен трансформаторен пост", посочва Калинков.

Според него съоръжението е трябвало да бъде изградено до края на 2024 г., но срокът е изтекъл, без жителите да видят обещаното решение.

Йорданка Йорданова също е подавала жалба до дружеството. Тя разказва, че в получения от нея отговор е бил посочен нов срок за изпълнение - 23 септември 2026 г.

"Мина и този срок", заявява жената, като допълва, че и около посочената дата не е забелязала действия за отстраняване на проблемите.

Хората настояват за нормализиране на електрозахранването, подмяна на опасните стълбове и изпълнение на обещаните ремонти. Според тях продължителното забавяне ги принуждава да понасят допълнителни разходи за домакински уреди и да живеят с постоянни притеснения за сигурността си.

Към момента в предоставената информация няма актуална позиция на EVN относно причините за ниското напрежение, състоянието на електрическата мрежа и нов срок за изпълнение на планираните дейности.

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