Атака с дрон спря добива от ключово газово находище в Ирак

Добивът от едно от най-големите газови находища в Иракски Кюрдистан беше преустановен след атака с дрон, предизвикала пожар в обекта. Инцидентът е довел до загуба на около 2,8 гигавата мощности за производство на електроенергия в автономния регион, съобщи Ройтерс, позовавайки се на местни представители.

Безпилотният апарат е поразил резервоар за втечнен петролен газ (пропан-бутан) в находището „Хор Мор“. Избухналият пожар все още не е потушен, а служителите са евакуирани. По първоначална информация няма пострадали.

Газовото находище е ключов източник на гориво за електроцентралите в Иракски Кюрдистан. Спирането на добива лишава региона от значителна част от капацитета му за производство на електроенергия.

Засега няма поета отговорност за нападението. То идва на фона на обявеното от Ирак споразумение със САЩ за износ на петрол през Ормузкия проток. Страната е сред най-сериозно засегнатите от фактическото блокиране на стратегическия морски маршрут от Иран, отбелязва Ройтерс.

В условията на нарастващо напрежение Багдад се опитва да поддържа балансирани отношения както с Техеран, така и с Вашингтон.

Междувременно Иран извърши нападения срещу ирански кюрдски опозиционни групи, базирани в Иракски Кюрдистан. В по-ранни етапи от конфликта проирански въоръжени формирования в Ирак също предприеха атаки срещу държави от района на Персийския залив, припомня агенцията.