Победата в дербито доближи ЦСКА до Левски в прогнозата за титлата

ЦСКА увеличи значително шансовете си за шампионската титла след победата с 3:0 над Левски. Според изчисленията на модела Football Meets Data вероятността „червените“ да завършат сезона на първо място се е повишила с 11 процентни пункта до 32%.

Левски продължава да бъде фаворит в прогнозата с 48%, въпреки че поражението е намалило оценката на шансовете на „сините“ с 12 процентни пункта.

На Лудогорец моделът дава 17% вероятност за титлата, а на ЦСКА 1948 - 3%.

С успеха във вечното дерби ЦСКА излезе начело в класирането на Първа лига. Посочените проценти са прогноза на модела, а битката за първото място продължава до края на сезона.