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КС образува дело за текстове от Закона за подпомагане на земеделските производители

КС образува дело за текстове от Закона за подпомагане на земеделските производители

Законът беше приет на 17 септември

Конституционният съд образува конституционно дело по искане на 52-ма народни представители от 52-рото Народно събрание за установяване на противоконституционност на текстове от промените на Закона за подпомагане на земеделските производители, съобщиха от Съда. Докладчик по делото е съдия Десислава Атанасова.

На 17 септември парламентът прие на второ четене промени в Закона за подпомагане на земеделските производители. На 25 септември от ДБ заявиха, че ще подготвят искане за обявяване на противоконституционност на закона. 

Сто и петдесет милиона евро са силово отнети от собствеността на българските граждани и са насочени към новосъздаден фонд за подпомагане на земеделските производители. Това стана чрез промени в Закона за подпомагане на земеделските производители, по силата на който бяха направени промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Ние остро атакувахме по време на дебата тези действия на управляващото мнозинство в лицето на „Прогресивна България“, но нито един от аргументите ни не беше съобразен“, каза народният представител Свилен Трифонов от ДБ. Според политическата формация част от промените касаят средствата от т.нар. бели петна - средства от ползването на земеделски земи, които държавата събира и следва да изплати на собствениците им.

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