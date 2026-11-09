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Жители на Павликени оспорват решението на БДЖ шест бързи влака да не спират при тях

Жители на Павликени оспорват решението на БДЖ шест бързи влака да не спират при тях
Снимка: БТА

Промените ще затруднят достъпа на хората до големите градове и медицинските центрове

Расте напрежението сред жителите на община Павликени заради новото разписание на БДЖ. Според първоначалния проект шест бързи влака по направленията София – Варна и София – Бургас няма да спират на гарата в града. Над 6000 души вече са подкрепили подписка с искане железницата да преразгледа разписанията.

Недоволството е заради опасенията, че промените ще затруднят достъпа на хората до големите градове, медицинските центрове и други важни населени места. Жителите на Павликени настояват поне част от бързите влакове да продължат да спират на гарата, която има 129-годишна история.

Инициаторът на подписката Станислав Георгиев обясни, че тя е събрала над 6000 подписа само за седмица. По думите му железопътният транспорт е особено важен за възрастните хора, младите семейства и гражданите, които нямат възможност да пътуват с автомобил.

„След като решиха от „БДЖ – Пътнически превози“ да няма нито един преминаващ експресен влак през нашата гара, решихме да реагираме. За нас темата е много чувствителна. Трябва да стимулираме младите хора да пътуват, също и хората, които да имат лесен достъп до големите градове и медицинските центрове“, заяви инициаторът на подписката Станислав Георгиев.

Недоволството споделят и редовните пътници. Добринка Данева, бивш служител на гарата, също настоява за промяна в разписанието.

„Най-редовно ползвам железопътния транспорт до Червен бряг и по всички направления. Спирането на експресните влакове е просто престъпление спрямо града, околията и населението. Надяваме се на положително развитие за нашата прекрасна гара“, коментира тя.

След проведени протести и среща с ръководството на „БДЖ – Пътнически превози“ има обещание първоначалният проект за разписание да бъде преразгледан. Това съобщи кметът на община Павликени инж. Емануил Манолов, който е внесъл подписката с над 6000 подписа.

инж. Емануил Манолов, кмет на община Павликени: "Внесох подписката с 6000 подписа, разбира се, ръководството каза да си я прибера обратно. Имали достатъчно такива подписки, а и знаели как се правят такива подписки. Но мисля, че разговорът беше конструктивен и обещаха да преразгледат този първоначален проект на разписанията, за да може поне София-Бургас и Бургас - София да спира на гара Павликени. Защото ако той не спира, се получава един промеждутък около 3 часа без влак и по направление София, и по направление Варна."

От общината подчертават, че гарата има важно значение и за връзките с Горна Оряховица, Велико Търново, Плевен и Свищов, особено на фона на ограничения автобусен транспорт в региона.

Докато БДЖ преразглежда разписанията, жителите на Павликени подготвят нов протест в събота.

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