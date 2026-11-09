Прокуратурата с нови подробности за случая с прегазеното 4-годишно дете в Плевенско

Прокуратурата разследва смъртта на 4-годишно дете, прегазено от 18-годишен шофьор в Плевенско, съобщиха от обвинението.

Трагичният инцидент е станал на 7 ноември в село Гривица, където младият водач е блъснал детето. Пробите му за алкохол и наркотични вещества са отрицателни. На място е извършен оглед от дежурен екип разследващи, автоексперт и съдебен лекар.

Местопроизшествието обаче не е било запазено в първоначалния му вид, тъй като майката на детето незабавно е взела тялото и го е внесла в къщата.

Биологичните следи, открити върху пътното платно, доказват, че сблъсъкът е настъпил именно там. Установено е също, че непосредствено след произшествието шофьорът е напуснал мястото, обяснявайки постъпката си с опасения от саморазправа от страна на агресивно настроени близки на детето.

Автомобилът е бил посочен от бащата на младия водач и впоследствие предоставен на полицията за оглед. Заради нарасналото напрежение в селото е засилено полицейското присъствие с цел опазване на обществения ред.

На 18-годишния шофьор вече е повдигнато обвинение. Освен забрана да напуска страната, временно му е отнето и свидетелството за управление на МПС. С оглед на чистото му съдебно минало, отрицателните проби за алкохол и наркотици, оказаното съдействие на разследването и все още неизяснения механизъм на катастрофата, спрямо него е наложена мярка за неотклонение „подписка“.

Работата по случая продължава под надзора на прокуратурата.