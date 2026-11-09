Напрежение в съда: Майката на починалото 6-годишно момче се развика на обвиняемите лекари

Напрежение възникна в съдебната зала по време на процеса за смъртта на 6-годишния Ангел, който почина след стоматологична процедура в Пловдив. Майката на детето, Магдалена Рашева, не успя да сдържи емоциите си и се обърна с повишен тон към лекарите, изправени пред съда.

Моментът е заснет на видео, разпространено в социалните режи от GlasNews.bg. На кадрите се вижда как разстроената жена се обръща към седящите срещу нея, докато присъстващ мъж се приближава до нея.

ТАРАЛЕЖ припомня, че делото е свързано със смъртта на 6-годишния Ангел след стоматологично лечение под анестезия в Пловдив. Случаят предизвика обществен отзвук и постави въпроси за безопасността на медицинските процедури при деца.

По делото са привлечени към наказателна отговорност трима медицински специалисти. Съдебният процес трябва да установи обстоятелствата около проведеното лечение и дали действията или бездействията на подсъдимите са допринесли за фаталния изход.

Емоционалната реакция на майката показва напрежението, съпътстващо процеса, в който семейството търси отговори за смъртта на детето.

Производството продължава, като вината на подсъдимите предстои да бъде установена от съда.