МВнР с предупреждение за планирани стачни действия в Ирландия на 12 ноември

Стачни действия на синдикатите в обществения сектор са планирани в Ирландия на 12 ноември, съобщават от Министерството на външните работи (МВнР) на сайта си.

Местните власти предупреждават, че между 12:00 и 14:00 ч. местно време в цялата страна ще има протестни шествия и митинги.

В Дъблин шествието ще премине по улица „О’Конъл“ и се очаква да се насочи към правителствени сгради. Протести са планирани и в Корк, Лимерик, Голуей, Уотърфорд, Слайго, Тюламор и Летъркени.

МВнР препоръчва на българските граждани в Ирландия да следят актуалната информация, включително за възможни ограничения в предоставянето на някои обществени услуги.

При необходимост от кризисно или консулско съдействие българските граждани могат да се свържат с посолството в Дъблин на телефони +353 (0) 1 660 32 93 и +353 (0) 1 660 30 22 или на електронен адрес Embassy.Dublin@mfa.bg. Дежурният телефон за спешни случаи е +353 876 830 566.

При бедствени ситуации съдействие може да се потърси и от дирекция „Ситуационен център“ на МВнР на денонощните телефони +359 2 948 24 04, +359 2 971 38 56 и +359 893 339 616, както и на електронен адрес crisis@mfa.bg.