Антъни Джошуа мечтае за вендета след мача Фюри

Антъни Джошуа не е забравил загубата си от Даниел Дюбоа и е твърдо решен да получи възможност за реванш. Това разкри неговият промоутър Еди Хърн, който потвърди, че британецът има желание отново да премери сили със своя сънародник, ако първо успее да преодолее Тайсън Фюри.

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Двамата британски боксьори ще се срещнат на 11 декември в Кардиф в дългоочакван сблъсък в тежка категория. Победителят ще получи сериозни възможности за следващи големи битки, а според Хърн Джошуа вече е набелязал един от потенциалните си съперници.

„Не мога да говоря от името на Тайсън, но Джошуа все още иска да участва в най-големите битки в бокса. Знам, че това е изключително опасен двубой, но той иска реванш с Даниел Дюбоа“, заяви Хърн в подкаста Politely Raw.

Промоутърът подчерта, че неговият клиент е изключително мотивиран да поправи грешките от предишния им сблъсък. „Джошуа е състезател по природа. Той се реванширал за загубите си от всеки, който го е побеждавал, с изключение на Даниел Дюбоа. Иска отново да се изправи срещу него. За него това е нещо естествено – иска да си върне за поражението“, добави Хърн.

Тежкият спомен от „Уембли“

Джошуа и Дюбоа се срещнаха през септември 2024 година на стадион „Уембли“ в Лондон. Тогава Дюбоа изнесе впечатляващо представяне и нокаутира съперника си в петия рунд, след като го изпрати четири пъти на пода. Поражението беше едно от най-тежките в професионалната кариера на Джошуа и до момента той не е получил възможност да се реваншира.

Според Хърн подобен двубой би бил изключително рискован, но при евентуален успех срещу Фюри няма причина той да не бъде организиран. „Ако премине през Тайсън Фюри и го нокаутира, защо не? Това може да бъде битка за обединяване на световни титли или пък срещу Филип Хъргович“, коментира промоутърът.