Кметът на Сливен за трагедията на "Тракия": Вярвам, че съчувствието трябва да бъде съпътствано и от действия

Ще помогнем на семействата на загиналите от село Самуилово. Трагедията на автомагистрала "Тракия" отне живота на четирима души от нашата община. Това съобщи в профила си във Фейсбук кметът на Сливен Стефан Радев.

"Четири семейства преживяват загуба, за която няма думи и няма утеха.