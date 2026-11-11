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Кметът на Сливен за трагедията на "Тракия": Вярвам, че съчувствието трябва да бъде съпътствано и от действия

Кметът на Сливен за трагедията на "Тракия": Вярвам, че съчувствието трябва да бъде съпътствано и от действия
БТА

Внасям предложение до Общинския съвет да отпуснем еднократна помощ от 2000 евро за наследниците на всеки от четиримата загинали от село Самуилово

Ще помогнем на семействата на загиналите от село Самуилово. Трагедията на автомагистрала "Тракия" отне живота на четирима души от нашата община. Това съобщи в профила си във Фейсбук кметът на Сливен Стефан Радев
 
"Четири семейства преживяват загуба, за която няма думи и няма утеха.
Вярвам, че съчувствието трябва да бъде съпътствано и от действия. Затова внасям предложение до Общинския съвет да отпуснем еднократна помощ от 2000 евро за наследниците на всеки от четиримата загинали.
Знам, че тези средства не могат да променят нищо от случилото се, нито да облекчат истински болката на близките. Но могат да бъдат поне малка подкрепа в първите дни след трагедията - за разходите по изпращането на загиналите и за непосредствените нужди на семействата им.
Разчитам, че Общинският съвет ще подкрепи предложението ми на редовното си заседание утре, 12 ноември.
На близките на загиналите отново изказвам най-искрените си съболезнования. Няма да ви оставим сами в този тежък момент", написа Радев.

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