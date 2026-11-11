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Курти настоя новото правителство на Сърбия да признае независимостта на Косово

Курти настоя новото правителство на Сърбия да признае независимостта на Косово

„Сръбското правителство, което наскоро претърпя сериозна промяна, трябва да признае реалността на 21 век: Косово е независима държава, призната от над 120 страни“, заяви косовският премиер

Премиерът на Косово Албин Курти заяви, че признаването на независимостта на страната трябва да бъде сред основните стъпки на новото сръбско правителство към нормализиране на отношенията между Белград и Прищина. Той настоя също Сърбия да предаде на косовските власти Милан Радойчич, обвиняван за организирането на нападението в Банска през 2023 г., при което загина косовски полицай. Това съобщи Косовското радио и телевизия.

Курти направи изявлението по време на среща със студенти от Парижкото училище по международни отношения (PSIA), където коментира резултатите от последните парламентарни избори в Сърбия. Те бяха спечелени от „Студентската листа“ и сложиха край на близо 12-годишното управление на Александър Вучич.

„Сръбското правителство, което наскоро претърпя сериозна промяна, трябва да признае реалността на 21 век: Косово е независима държава, призната от над 120 страни“, заяви косовският премиер.

Той призова Белград да прекрати действията срещу международното признаване на Косово и противопоставянето на членството му в международни организации.

По отношение на диалога между двете страни Курти посочи, че нормализирането на отношенията изисква Сърбия да поеме отговорност за нападението в село Банска през 2023 г.

„Този процес трябва да включва поемане на отговорност за терористичната атака в Банска, започващо с предаването на Милан Радойчич, нейния главен архитект, който трябва да бъде изправен пред правосъдието“, каза той.

В изказването си косовският премиер обърна внимание и на отношенията между Белград и Москва, които според него продължават да създават рискове за сигурността на Косово.

Курти заяви, че Сърбия поддържа 48 военни и жандармерийски бази в близост до косовската граница и посочи, че Кремъл наскоро е създал офис в сръбското министерство на отбраната.

Той определи близките отношения между Сърбия и Русия като фактор, който според него представлява заплаха за сигурността на Косово.

 
 
 

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