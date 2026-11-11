Полша преговаря със САЩ за изграждане на постоянна американска военна база на своя територия

Полша и САЩ водят преговори за укрепване на постоянното американско военно присъствие на полска територия. Диалогът с Пентагона е плодотворен, заяви вицепремиерът и министър на отбраната на Полша Владислав Кошиняк-Камиш, цитиран от Полската агенция по печата и БТА.

Той съобщи това във Вашингтон след среща с американския министър на отбраната Пийт Хегсет. По думите му подробности за разговорите ще бъдат оповестени публично в близко бъдеще.

Кошиняк-Камиш благодари на Хегсет за ангажимента му да изпълни декларацията на президента Доналд Тръмп за разполагането на допълнителни 5000 американски военнослужещи в Полша.

Полският министър изрази благодарност и за решението страната му да бъде домакин на европейския център за поддръжка на ракетите PAC-3, използвани в системите за противовъздушна отбрана „Пейтриът“.

Основната цел на посещението му във Вашингтон е задълбочаване на двустранното сътрудничество, увеличаване на постоянното американско военно присъствие и разширяване на партньорството между отбранителните индустрии на двете държави.

От своя страна Пийт Хегсет е заявил, че подкрепя тези цели.

Кошиняк-Камиш определи посещението като „вероятно най-значимото“ си пътуване до САЩ. След срещата той заяви, че Полша вече не е само образцов съюзник на Вашингтон, но се е превърнала и в негов стратегически партньор.

По думите му на въпрос за постоянното американско военно присъствие Хегсет е отговорил, че нещата се развиват в правилната посока.

Полската делегация е възприела това като положителен сигнал за създаването на постоянна американска военна база в страната. Окончателното решение обаче е в правомощията на Белия дом и се очаква в началото на декември.

На срещата във Вашингтон са присъствали и заместник-министрите на отбраната на Полша Магдалена Собковяк-Чарнецка и Павел Залевски.