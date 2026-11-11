Петер Мадяр обеща подкрепа на новото ръководство на Сърбия

Унгария ще подкрепя новото политическо ръководство на Сърбия и е готова да му съдейства по въпросите на европейската интеграция и присъединяването към Европейския съюз. Това заяви унгарският премиер Петер Мадяр по време на пресконференция с германския канцлер Фридрих Мерц в Берлин.

„Сърбия може да разчита на Унгария. Новото ръководство на Сърбия може да разчита на Унгария. Ще бъдем до тях и ще им окажем помощ, независимо дали става въпрос за европейска интеграция, процес на присъединяване към Европейския съюз или други въпроси“, заяви Мадяр.

Той изрази готовност да посети Белград и да се срещне с новите сръбски лидери или да ги покани на посещение в Будапеща.

Унгарският премиер вече е разговарял по телефона с представители на „Студентската листа“ в Сърбия в изборната нощ, като ги е поздравил за победата и е обещал подкрепа от страна на Будапеща.

Малко след като Александър Вучич призна поражението си, Мадяр коментира резултатите в социалната мрежа X.

„В Сърбия Александър Вучич призна поражението си. „Студентската листа“ спечели абсолютно мнозинство на изборите. Започнаха празненства по улиците в цяла Сърбия. Звучи ли ви познато?“, написа той.

По време на телефонния разговор представители на студентското движение са споделили, че победата на Мадяр над Виктор Орбан на изборите в Унгария им е дала допълнителен стимул в противопоставянето им на управлението на Вучич.

Александър Вучич поддържаше близки политически отношения с Виктор Орбан, който управляваше Унгария от 2010 г. насам.

Партията „Тиса“ на Петер Мадяр спечели парламентарните избори в Унгария на 12 април, получавайки 141 от общо 199 места в парламента и осигурявайки си квалифицирано мнозинство. ФИДЕС на Орбан остана с 52 депутатски места.

Мадяр пое премиерския пост на 9 май. Изборната му победа сложи край на продължилото години управление на Орбан. В предизборната си кампания той постави акцент върху борбата с корупцията, възстановяването на държавните институции и подобряването на отношенията с Европейския съюз.