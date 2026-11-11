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Петер Мадяр обеща подкрепа на новото ръководство на Сърбия

Петер Мадяр обеща подкрепа на новото ръководство на Сърбия

Той изрази готовност да посети Белград

Унгария ще подкрепя новото политическо ръководство на Сърбия и е готова да му съдейства по въпросите на европейската интеграция и присъединяването към Европейския съюз. Това заяви унгарският премиер Петер Мадяр по време на пресконференция с германския канцлер Фридрих Мерц в Берлин.

„Сърбия може да разчита на Унгария. Новото ръководство на Сърбия може да разчита на Унгария. Ще бъдем до тях и ще им окажем помощ, независимо дали става въпрос за европейска интеграция, процес на присъединяване към Европейския съюз или други въпроси“, заяви Мадяр.

Той изрази готовност да посети Белград и да се срещне с новите сръбски лидери или да ги покани на посещение в Будапеща.

Унгарският премиер вече е разговарял по телефона с представители на „Студентската листа“ в Сърбия в изборната нощ, като ги е поздравил за победата и е обещал подкрепа от страна на Будапеща.

Малко след като Александър Вучич призна поражението си, Мадяр коментира резултатите в социалната мрежа X.

„В Сърбия Александър Вучич призна поражението си. „Студентската листа“ спечели абсолютно мнозинство на изборите. Започнаха празненства по улиците в цяла Сърбия. Звучи ли ви познато?“, написа той.

По време на телефонния разговор представители на студентското движение са споделили, че победата на Мадяр над Виктор Орбан на изборите в Унгария им е дала допълнителен стимул в противопоставянето им на управлението на Вучич.

Александър Вучич поддържаше близки политически отношения с Виктор Орбан, който управляваше Унгария от 2010 г. насам.

Партията „Тиса“ на Петер Мадяр спечели парламентарните избори в Унгария на 12 април, получавайки 141 от общо 199 места в парламента и осигурявайки си квалифицирано мнозинство. ФИДЕС на Орбан остана с 52 депутатски места.

Мадяр пое премиерския пост на 9 май. Изборната му победа сложи край на продължилото години управление на Орбан. В предизборната си кампания той постави акцент върху борбата с корупцията, възстановяването на държавните институции и подобряването на отношенията с Европейския съюз.

 
 
 

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