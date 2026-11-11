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Образуваха досъдебно производство за тежките катастрофи на АМ „Тракия“, разпитани са 44 очевидци

Образуваха досъдебно производство за тежките катастрофи на АМ „Тракия“, разпитани са 44 очевидци
БТА

Това съобщи окръжният прокурор на Ямбол Дойчин Дойчев

Досъдебно производство е образувано за тежките верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“ край Ямбол. В рамките на разследването са разпитани общо 44 очевидци на инцидентите. Това съобщи окръжният прокурор на Ямбол Дойчин Дойчев пред журналисти.

Той уточни, че задържането на румънския шофьор на камион е предприето, за да бъде осигурено присъствието му за разпит, който трябва да се проведе днес. Срещу него към момента няма повдигнато обвинение.

„Към момента няма задържани с повдигнати обвинения. Все още установяваме причините и това ни е основната цел“, заяви прокурорът.

По случая е извършен значителен обем процесуално-следствени действия, включително огледи на мястото на катастрофите. Разследващият екип от Националната следствена служба е разпитал и пострадали, които са в състояние да дадат показания в болничните заведения.

Работата по случая продължава и днес. Назначени са медицински експертизи, които трябва да установят характера и тежестта на нараняванията на пострадалите, както и причините за смъртта на загиналите.

Предстои назначаването и на автотехническа експертиза, която да изясни механизма на произшествията. Според Дойчев това ще стане след обобщаването на събраните доказателства, протоколите от огледите и показанията на свидетелите.

Окръжният прокурор подчерта, че разследването е особено сложно заради огромния обем доказателствен материал и мащаба на инцидента. Все още не може да се посочи колко време ще отнеме изготвянето на техническата експертиза.

По думите му подобен тежък пътен инцидент досега не е имало в България.

 
 
 

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