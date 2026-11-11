Образуваха досъдебно производство за тежките катастрофи на АМ „Тракия“, разпитани са 44 очевидци

Досъдебно производство е образувано за тежките верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“ край Ямбол. В рамките на разследването са разпитани общо 44 очевидци на инцидентите. Това съобщи окръжният прокурор на Ямбол Дойчин Дойчев пред журналисти.

Той уточни, че задържането на румънския шофьор на камион е предприето, за да бъде осигурено присъствието му за разпит, който трябва да се проведе днес. Срещу него към момента няма повдигнато обвинение.

„Към момента няма задържани с повдигнати обвинения. Все още установяваме причините и това ни е основната цел“, заяви прокурорът.

По случая е извършен значителен обем процесуално-следствени действия, включително огледи на мястото на катастрофите. Разследващият екип от Националната следствена служба е разпитал и пострадали, които са в състояние да дадат показания в болничните заведения.

Работата по случая продължава и днес. Назначени са медицински експертизи, които трябва да установят характера и тежестта на нараняванията на пострадалите, както и причините за смъртта на загиналите.

Предстои назначаването и на автотехническа експертиза, която да изясни механизма на произшествията. Според Дойчев това ще стане след обобщаването на събраните доказателства, протоколите от огледите и показанията на свидетелите.

Окръжният прокурор подчерта, че разследването е особено сложно заради огромния обем доказателствен материал и мащаба на инцидента. Все още не може да се посочи колко време ще отнеме изготвянето на техническата експертиза.

По думите му подобен тежък пътен инцидент досега не е имало в България.