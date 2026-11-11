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ПСС: Условията в планините не са подходящи за туризъм

ПСС: Условията в планините не са подходящи за туризъм

Времето е облачно и мъгливо

Условията в планините не са подходящи за туризъм, времето е облачно и мъгливо. Във високите части на планините има снежна покривка, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Относно вчерашната спасителна мисия на мъж, попаднал в изключително рискова ситуация на сложен терен в зимни условия под връх Вихрен, без възможност да продължи сам, от ПСС казаха, че е използван хеликоптер на „Гранична полиция“, тъй като останалите са били ангажирани с двете верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“, предава БТА.

Туристът се е намирал в труднодостъпен район, сам и без необходимите познания, като впоследствие е бил изведен с хеликоптер и с помощта на ПСС – отряд Банско.  

От отряда в Банско посочиха, че за първи път участват в спасителна акция съвместно с въздушния екип на Специализиран отряд "Въздушно наблюдение" на "Гранична полиция" и изразяват искрената си благодарност за бързата реакция.

Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология  и хидрология в планините ще преобладава облачно и мъгливо време.

В масивите от Западна България ще превалява дъжд, над около 1800 метра - слаб сняг. Ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 11°, на 2000 метра - около 4°.

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