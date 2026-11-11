Ясен е приоритет №1 в зимната селекция на ЦСКА

Привличането на нови флангови футболисти ще бъде основен приоритет в зимната селекция на ЦСКА. „Червените“ планират да насочат сериозна част от усилията си към подсилване на двете крила, където тимът има нужда от повече скорост, креативност и ефективност в атакуващ план.

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Към днешна дата Маркус Гиздол реално разполага само с един флангови нападател - Мохамед Брахими, а германецът очевидно не го харесва особено. Французинът, който има алжирска кръв, игра силно при Христо Янев, но сега на него се гледа повече като футболист за втория отбор. Каталин Иту е в същата категория.

Крилото Лео Перейра е с тежка контузия и не се знае кога ще се завърне в игра. Заради това Маркус Гиздол, който обича да залага най-вече на схема 4-2-3-1 или нейни производни, е принуден да използва нападатели и вътрешни халфове по фланговете.

В един момент намирането на нов десен бек беше основен приоритет за ЦСКА след слабите изяви на Пастор, но на „Армията“ са решили, че приоритет са именно крилата, защото към момента Гиздол може да избира от трима бранители в тази зона – споменатия бразилец, Бари Котър, който беше титуляр срещу Левски, и Тамиму Уору. Последният беше възроден именно от германския треньор и дори влизаше като резерва в последните два мача на тима.