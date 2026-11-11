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В Англия: Манчестър Юнайтед отново е обявен за продажба

В Англия: Манчестър Юнайтед отново е обявен за продажба
БТА

Семейство Глейзър иска около 5 милиарда паунда за клуба

Манчестър Юнайтед отново е поставен на масата за продажба. Американските собственици от семейство Глейзър са задействали процес по намиране на потенциален купувач за клуба от „Олд Трафорд“. Твърдението идва от футболния финансов експерт Стефан Борсън, който говори пред британското радио talkSPORT. Неговата информация е от високопоставен човек във футболните среди, според когото вече има изграден процес по евентуалната продажба.

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Най-любопитното е, че този път процедурата може да се води без публично обявяване, за разлика от предишния опит за продажба през 2022 г.

Цената на „червените дяволи“ е 5 милиарда

Според Борсън очакванията на семейство Глейзър са за сума от порядъка на 5 милиарда паунда. Това е приблизително 5,7 милиарда евро. Това би превърнала евентуалната сделка в най-мащабната в историята на футбола. Финансовият експерт смята, че американските собственици няма да бързат да се разделят с клуба, ако не получат желаната от тях цена.

Една от причините за високите им очаквания е огромната търговска стойност на марката Манчестър Юнайтед. Дори при незадоволителни резултати на терена клубът продължава да разполага с глобална фенска база, сериозни рекламни договори и огромен международен пазар.

Ратклиф също може да бъде засегнат

През февруари 2024 г. британският милиардер сър Джим Ратклиф и неговата компания INEOS придобиха 27,7% от акциите на Манчестър Юнайтед. Сделката му даде контрол върху футболните операции, докато семейство Глейзър запази мажоритарното си участие.

Евентуална продажба на дела на американците би могла да доведе до сериозна промяна в управлението на клуба. Структурата на акционерното участие и договорените права между собствениците обаче правят подобна сделка по-сложна от обикновена смяна на собствеността.

Феновете отдавна искат Глейзър да си тръгнат

Недоволството на привържениците срещу американското семейство продължава вече повече от две десетилетия. Глейзър поеха контрола над Манчестър Юнайтед през 2005 г. чрез изкупуване, финансирано със значителни заеми, което остави клуба с големи задължения.

През годините феновете многократно организираха протести с искане за промяна на собствеността. Недоволството се засили и през последните дни, когато привърженици отново изразиха несъгласието си с настоящото ръководство. За много от тях евентуалната продажба би била възможност за ново начало и възстановяване на позициите на клуба сред европейския футболен елит.

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