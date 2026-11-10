Над 5000 нарушения на шофьори са регистрирани за месец по пътищата в Русенско

Общо 5436 нарушения на шофьори са регистрирани за миналия месец по пътищата в област Русе, като над 2700 от тях са за превишена скорост, съобщи регионалният говорител на МВР в Русе Даниела Малчева.

При нарушенията са съставени 450 акта и повече от 4900 фиша.

Най-много са наказанията, свързани с превишената скорост – 2758. При 141 от случаите превишението е между 31 и 40 км/ч, при 20 – между 41 и 50 км/ч, а при седем е над 50 км/час, отбелязва БТА.

Сред останалите често установявани нарушения са нередовни пътни документи – 559, неправилното движение по пътното платно – 304, неизползване на обезопасителен колан или каска – 267, неспазване на предимство, пътни знаци и сигнали – 263, както и неправилното спиране и паркиране – 230.

Контролните действия са обхванали и шофьори, управляващи технически неизправни автомобили, като са установени 191 нарушения. Констатирани са и 78 случая на управление без задължителна застраховка "Гражданска отговорност", 42 случая на използване на мобилен телефон по време на шофиране. Установени са и 27 неправоспособни шофьори.

През месеца са засечени и 20 водачи, управлявали превозно средство след употреба на алкохол, а други седем - на наркотици. От полицията за същия период са отнели шофьорските книжки на 39 души. Временно са спрени от движение 33 моторни превозни средства, а регистрацията на 35 автомобила е прекратена.

От "Пътна полиция" в Русе са издали и 24 писмени предписания до стопани на пътни съоръжения и уличната мрежа в населените места с цел подобряване на инфраструктурата и осигуряване на безопасни условия за движение.